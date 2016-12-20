به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «لابی» به کارگردانی محمد پرویزی این روزها درحال طی کردن مراحل فنی نهایی است.

مدتی پیش محمدرضا مویینی تدوین این فیلم را به اتمام رساند و پس از آن علیرضا علویان صداگذاری را انجام داد و با انجام مراحلی از قبیل تدوین و صداگذاری از روز گذشته ساخت موسیقی فیلم «لابی» توسط فردین خلعتبری آغاز شده است تا این اثر سینمایی به زودی آماده نمایش شود.

این فیلم اجتماعی که فیلمنامه آن نیز توسط محمد پرویزی نوشته شده٬ روایتگر زندگی افرادی است که در یک هتل مستقر می‌شوند و قصه هر کدام از آنها، اتاق به اتاق روایت می‌شود. در خلاصه داستان «لابی» آمده است: لابی روایت آدم‌هایی است که آمده‌اند چند صباحی بمانند و بروند، گاهی از کنار هم بی‌تفاوت می‌گذرند، و گاهی می‌مانند... هر مسافر قصه‌ای دارد.

شهاب حسینی، ساره بیات، سحر دولتشاهی، مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، علیرضا آقاخانی، بهنوش طباطبایی، شهرام حقیقت دوست، مهرداد صدیقیان، آزاده صمدی، آرمان درویش، سام نوری، هستی مهدوی فرد، مهسا همتی، مارن میلر، سارا منجزی پور و الهام جعفرنژاد از جمله بازیگرانی هستند که در این اثر سینمایی به ایفای نقش می پردازند.

امیرشهاب رضویان تهیه‌کننده و موسسه فرهنگی هنری محسن سرمایه‌گذار این فیلم سینمایی هستند.