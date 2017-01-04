به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان صداگذاری فیلم سینمایی «لابی» به کارگردانی محمد پرویزی، ساخت موسیقی این فیلم توسط فردین خلعتبری در جریان است تا «لابی» با انجام مراحل فنی نهایی آماده نمایش شود.

امیرشهاب رضویان تهیه کننده «لابی» نسخه‌ای از این اثر سینمایی را جهت بازبینی به دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر ارائه کرد.

در این فیلم بازیگرانی چون شهاب حسینی، ساره بیات، مصطفی زمانی، سحر دولتشاهی، پگاه آهنگرانی، علیرضا آقاخانی، بهنوش طباطبایی، شهرام حقیقت دوست، مهرداد صدیقیان، آزاده صمدی، آرمان درویش، سام نوری، هستی مهدوی فرد، مهسا همتی، مارن میلر، سارا منجزی پور و الهام جعفرنژاد به ایفای نقش پرداخته اند.

«لابی» قصه مسافرانی است که بارها بیشتر از وزن چمدان‌هایشان خاطره حمل می‌کنند. اسیر اتاق‌ها، راهروها و لابی‌ها میان خود و میان دیگران، لابی قصه‌ این آمد و شدها است.