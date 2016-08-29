به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته یکشنبه هفتم شهریور ماه فیلمبرداری فیلم سینمایی «لابی» به کارگردانی محمد پرویزی به پایان رسید و به زودی تدوین آن توسط محمدرضا مویینی آغاز می شود.

فیلمبرداری «لابی» که پس از عید فطر در نووتل تهران آغاز شده بود هفته گذشته روزهای پایانی اش را پشت سر گذاشت و آخرین صحنه های فیلم با بازی شهرام حقیقت دوست در نووتل تهران مقابل دوربین علیرضا برازنده رفت.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است اولین نمایش «لابی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر باشد. امیرشهاب رضویان تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده دارد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: لابی روایت آدم هایی است که آمده اند چند صباحی بمانند و بروند، گاهی از کنار هم بی تفاوت می گذرند، و گاهی می مانند... هر مسافر قصه ای دارد.

شهاب حسینی، ساره بیات، سحر دولتشاهی، مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، علیرضا آقاخانی، بهنوش طباطبایی، شهرام حقیقت دوست، آرمان درویش، مهرداد صدیقیان، آزاده صمدی، سام نوری، هستی مهدوی فرد، مهسا همتی، مارن میلر، سارا منجزی پور و الهام جعفرنژاد از جمله بازیگران این فیلم هستند.