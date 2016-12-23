فتنه ۸۸ با مدیریت آمریکا انجام شد/غرب عامل فساد در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز جمعه در خطبه های عبادی - سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه با استناد به بیانات امیرالمومنین (ع)در خصوص تقوااظهار داشت: موفقیت و رستگاری در دنیا و آخرت منوط به داشتن تقوا است و روح تقوا باید در زندگی همه ما حاکم باشد.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت حفظ وحدت در جامعه افزود: رهبر معظم انقلاب اهل سنت آمریکایی و شیعه انگلیسی را به مانند دو لبه یک قیچی توصیف نمودند که ماهیتی جز اختلاف افکنی ندارند.

آیت الله علما ادامه داد: شیعه ای که انگلیس از آن حرف بزند و سنی که آمریکا در مورد آن بگوید جز اختلاف چیز دیگری نیست. مردم سوریه مگر مسلمانان نیستند مردمی که در سوریه کشته می شوند اکثرا سنی هستند و همینطور در دیگر کشورهای اسلامی؛ و لذا ما باید بیداری و بصیرت را حفظ کنیم و در کشور ما بیداری وجود دارد.

امام جمعه کرمانشاه حفظ وحدت را راهبردی مهم برای اتحاد و دوری از تفرقه و اختلاف میان مسلمانان دانست و گفت: وحدت مسلمین نقشه ها و ترفندهای شوم دشمنان را خنثی می کند.

خطیب جمعه کرمانشاه انگلیس را روباه پیر خطاب کرد و افزود: کلینتون اعتراف کرد که آمریکا از فتنه گران ۸۸ حمایت و فتنه را مدیریت کرده است. مردم همه چیز را فهمیدند و عذری برای کسی نمانده است.

آیت الله علما افزود: ما انقلابی که امام(ره) برای ما تعریف کرده را می خواهیم که همان اسلام ناب است و باعث خفت آمریکا شود و آمریکا و انگلیس را به زانو در میاورد و همه مسئولان و... باید مراقب این موضوع باشند.

امام جمعه کرمانشاه اظهارات اخیر غرب مبنی بر تهدید خواندن ایران برای جهان را یادآور شود و گفت: غرب ایران را تهدیدی برای جهان عنوان کرده در حالیکه غرب خود عامل فساد در دنیا است و به فرموده رهبر معظم انقلاب همه باید بیدار باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به ولادت حضرت عیسی(ع) در روز پنج دی بیان کرد: حضرت عیسی (ع) از پیامبران اولوالعزم و شبیه حضرت آدم علیه السلام است.

آیت الله علما خطاب به غرب گفت: حضرت عیسی(ع) هرگز راضی به جنایات علیه مظلومان نیستند و عمل و رفتار غربی ها خلاف مسیحیت است و امروز تمام گرداب ها و مشکلات زیر سر آمریکا است.

امام جمعه کرمانشاه افزود: ۵ دی سالروز تشکیل سپاه حفاظت هوایی به دستور بنیانگذار کبیر انقلاب است همچنین ششم دی ماه شهادت آیت الله غفاری بدست عوامل ساواک است که پس از شکنجه توسط ساواک به شهادت رسید و هفتم دی ماه سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی است.

آیت الله علما در ادامه به در پیش بودن سالروز حماسه ملت ایران در نهم دی اشاره کرد و افزود: مردم در این روز در پاسخ به فتنه فتنه گران با حضور با بصیرت و بی سابقه خود نشان دادند که حامی نظام هستند.

امام جمعه کرمانشاه اضافه کرد: دنیای اسلام دچار محنت زیادی است تمام ثروت ها نزد کشورهای اسلامی است که دچار محنت شدند و راه آنها اتحاد است و دشمن مانع می شود و لذا فقها وعلما و دانشگاه ها باید مردم را آگاه کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه وحدت را شعار اصلی اسلام دانست و بیان کرد: امام خمینی (ره) بر حفظ وحدت تاکید زیادی داشتند و باید وحدت را حفظ کنیم.