دانشگاه های سبز کشور معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی اصفهان، در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان دومین دانشگاه سبز کشور مورد تقدیر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

در این آئین که با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، دانشگاه زنجان باکسب رتبه اول، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بطور مشترک رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دانشگاه بوعلی سینا همدان باکسب رتبه مشترک سوم، بعنوان دانشگاه های سبز کشور مورد تجلیل قرار گرفتند.

دانشگاه های سبز کشور برای نخستین بار و در راستای تفاهم نامه منعقد شده میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پس از بررسی و بازدید از دانشگاه های مورد نظر، توسط کمیته علمی این سازمان معرفی شدند.