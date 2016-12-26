پیش بینی برداشت ۷۲۰ تن سیر ارگانیک در بشاگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، محمد احمدی افزود: به دلیل اینکه کشاورزان بشاگردی در تولید سیر از کود شیمیایی استفاده نمی کنند و برای تغذیه گیاه از کودهای حیوانی بهره می برند سیر تولید شده کاملا ارگانیک است.

وی اضافه کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر و کوهستانی بودن منطقه، تولید محصول سیر امسال نسبت به سال گذشته برابری می کند.

احمدی با اشاره به طعم، بو، کیفیت و ماندگاری سیر بشاگرد، عنوان کرد: به دلیل بازار مناسب سال قبل، امسال کشاورزان انگیزه بیشتری برای تولید سیر داشته اند.

وی ادامه داد: بندرعباس، میناب، رودان، جاسک، سیریک و شهرستان های جنوب استان کرمان ازجمله کهنوج، قلعه گنج و منوجان از مهمترین بازار های فروش سیر بشاگرد است.

احمدی در بخشی از سخنان خود یاد آور شد: پراکنده گی روستاها در کوهستانها، حمل و نقل نامناسب، عدم صنایع بسته بندی و فرآوری و کمبود آب، از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی بشاگرد است.

وی افزود: کشت سیر از ابتدای ماه مهر آغاز وتا پایان دیماه ادامه دارد و همچنین فصل برداشت از نیمه اول اردیبهشت شروع وتا پایان خرداد ادامه دارد.