به گزارش خبرنگار مهر، زهره شریفی رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح سرپناه جدید بهزیستی در کرمانشاه خبر داد و گفت: این سرپناه با پیگیری بهزیستی در کرمانشاه و در راستای خدمات دهی به افراد بی خانمان کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی ظرفیت این سرپناه را ۳۰ نفر و محل آن را در شمال شهر کرمانشاه اعلام کرد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه، کاهش آسیب‌های اجتماعی با خدمات دهی به افراد بی خانمان را از اهداف ایجاد این سرپناه شبانه اعلام کرد.

وی تصریح کرد: در این سرپناه خدماتی مانند یک وعده غذای گرم، صبحانه، استحمام، خدمات پزشکی و آموزشی در راستای پیشگیری از ابتلا به بیماری هایی چون ایدز، هپاتیت و غربالگری ارائه می شود.

شریفی زمان شروع فعالیت این مرکز را از ساعت ۷ غروب تا ۷ صبح اعلام کرد که طی آن به کارتن خواب ها، معتادان بی سرپناه و افراد بی خانمان خدمات لازم ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد: این سرپناه سومین سرپناه شهر کرمانشاه است و ۲ سرپناه دیگر در استان برای مردان و زنان فعالیت می کنند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه در پایان خواستار مداخله و کمک دستگاه های دیگر متولی این امر شد که در راه اندازی و خدمات دهی در سرپناه ها، بهزیستی را همیاری دهند.