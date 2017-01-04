جذب فارغ التحصیلان خارج از کشور در دانشگاه علم و صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفتگو، برنامه «گفتگوی علمی» با موضوع (پژوهش در دانشگاه علم و صنعت) با حضور اسماعیل خان میرزا مدیر دفتر توسعه فناوری تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت، تورج محمدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت و منصور سلطانیه مدیر امور پژوهش دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

تبدیل دانشگاه علم و صنعت به دانشگاه نسل سوم

تورج محمدی گفت: دانشگاه علم و صنعت اولین دانشگاهی است که اقدام به نگارش آیین نامه گرنت (اعتبار) پژوهشی کرده است، و در برنامه ششم این دانشگاه خود را ملزم کرده است که از یک دانشگاه نسل دوم به نسل سوم تبدیل شود.

وی افزود : تک تک اعضای دانشگاه ظرفیت های مختلفی دارند و ما برای رسیدن به دانشگاه با کیفیت بالا باید به همه ظرفیت ها توجه کنیم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت افزود: از مجموع امتیازات ما در حوزه فناوری و پژوهش، ۶۸ درصد مربوط به فعالیت های بنیادین، ۲۶درصد در ارتباط با فعالیت های صنعتی و ۶ درصد مربوط به فعالیت های بین المللی است.

دانشگاه علم و صنعت نهمین دانشگاه درسطح جهان از جهت استنادات و اعضای هیات علمی

منصور سلطانیه ادامه داد: بر اساس اعلام موسسه QS دانشگاه علم و صنعت نهمین دانشگاه در سطح جهان از جهت استنادات و اعضای هیات علمی است. همچنین این دانشگاه رتبه شصت و نهم جهان براساس کمیت علم را دارا است.

وی گفت: در سال ۹۴ سرانه چاپ مقاله در ژورنال های بین المللی ۴/۳ بوده است و همچنین به هر مقاله به طور میانگین ۱۲۰ بار ارجاع شده است.

سلطانیه به خروج فارغ التحصیلان اشاره کرد و گفت : بنیاد ملی نخبگان طرحی را آماده کرده است که براساس آن افرادی که در خارج از کشور تحصیل کرده اند را جذب می کند به معنای دیگر ما از تولیدات کشورهای دیگر استفاده کنیم.

اشتغال بالای ۹۰ درصد دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت

در ادامه خان میرزا دلیل موفقیت دانشگاه علم و صنعت را انسجام و همدلی میان دانشجویان و اساتید در جهت تعریف درست مسائل و هدایت دقیق پژوهش دانست و اظهار کرد : آمار اشتغال دانش آموختگان بالای ۹۰ درصد است و طبق برنامه راهبردی دانشگاه پیش بینی می شود درصد اشتغال فارغ التحصیلان به بیش از ۹۸درصد برسد.

وی خاطرنشان کرد : برای اشتغال زایی و کارآفرینی، شرکت های دانش بنیان و فن آور باید توسعه یابند و طبق برنامه تعداد این شرکت ها به ۱۲۰ عدد برسد که هسته اصلی آن دانشجویان و اساتید دانشگاه علم و صنعت هستند.

مدیر دفتر توسعه فناوری تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت در ادامه افزود : تامین هزینه های طرح های پژوهشی بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر ارتباط اساتید با صنایع نیز مهم است چرا که در این حالت پژوهش بر اساس نیاز واقعی صورت می گیرد و نیاز واقعی همواره مشتری دارد.