پشت پا به میراث به جا مانده از معماری ایرانی - اسلامی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ناصر رمضانی: بدون تردید آثار و ابنیه به‌جامانده از ادوار تاریخی گذشته، سندی عینی از هنر معماری باشکوهِ خاص آن دوران محسوب می‌شود که با اندک تأملی در آن، می‌توان به عمق ظرافت، کارکرد، جهان‌بینی و نگرش انسان‌های آن ایام پی بُرد.

در میان شاهکارهای هنری و تاریخی جهان، معماری ایرانی-اسلامی، حدیث مفصلی است که هر آنچه نگرش عمیق‌تری بدان لحاظ می‌شود، بیش‌ازپیش از نحوه زندگی، معیشت و آداب‌ورسوم حاکم بر زندگی گذشتگان و حتی اندیشه و جهان‌بینی حاکم بر جامعه آن دوران، ابهام‌زدایی می‌شود.

بخشی از برآوردها، گمانه‌زنی‌ها و استدلال های منطقی تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گذشتگان به‌واسطه مطالعه آثار و ابنیه به‌جامانده از ادوار گذشته حاصل می‌شود و در این میان معماری ایرانی و اسلامی فصلی مُفصل از شکوه و عظمت هنر ایرانی و اسلامی طی سده‌ها و قرن‌های پیشین به شمار می‌رود.

یکی از شاخصه‌ها و ویژگی‌های هنر معماری ایرانی-اسلامی به معنویتی معطوف می‌شود که مورخان، معماران و پژوهشگران فعال در حوزه‌های علمی و تحقیقاتی را مجاب به تحسین کرده است.

هنر باشکوه فراموش شده

منیژه خاوندی دانش‌آموخته رشته معماری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ویژگی‌ها و شاخصه‌های معماری ایرانی-اسلامی اظهار داشت: در تمامی جلوه‌های این هنر باشکوه اما فراموش‌شده، درون‌گرایی و میل به جوهر و هسته باطنی، موج می‌زند و در کنار این تمایل به اندرونی، پیوند نور، آسمان و انعکاس به‌عنوان نتیجه بصری و گرایش به حقیقتی بالاتر و جاویدان مشهود است.

وی افزود: قرینه‌سازی، تکرار حساب‌شده ستون‌ها و فضاها از دیگر نشانه‌های معماری ایرانی-اسلامی به شمار می‌رود که در عین پیچیدگی، نظم و انتظام خاصی را فریاد می‌زند.

خاوندی عنوان کرد: احترام به طبیعت و همدلی با آن و استفاده از رنگ‌هایی که انسان را به آرامش، تأمل و تفکر وامی‌دارد و همزمان او را به‌سوی ماورا و معنویت سوق می‌دهد، بخش دیگری از ابعاد و مختصات ذهنی و بصری معماری ایرانی-اسلامی است که در واکاوی آن، به عقبه ذهنی و نگرش خاص جامعه شرقی و به‌ویژه ایران دوران اسلامی پی خواهیم برد.

وی افزود: آنچه تأسف‌آور است، معطوف به این امر می‌شود که چنین هنر و شکوهی، باآن‌همه ظرافت و بارِ معنایی، آن‌چنان مورد غفلت، فراموشی و بی‌مهری قرارگرفته که در حال حاضر به‌ندرت می‌توان نام و نشانه‌ای از آن یافت و آنچه باقیمانده، نیز به آثاری خلاصه می‌شود که بخش قابل‌توجهی از آن یادگار دوران گذشته است که به‌مثابه میراثی به‌جامانده، وارث آن هستیم اما در حفظ، حراست و از همه مهم‌تر، ترویج آن ضعیف عمل کرده‌ایم.

در ذیل این گزارش، دلایل و عوامل مؤثر در به فراموشی سپرده شدن معماری ایرانی-اسلامی با تمرکز بر محدوده جغرافیایی شهرستان ملارد، موردبحث و بررسی قرارگرفته و تلاش می‌شود با ارائه تصویری روشن از مختصات معماری ایرانی-اسلامی مرسوم در احداث منازل(طی ادوار دور گذشته این منطقه)، راهکارهای مؤثری برای احیای این هنر باشکوه مطرح شود.

پیشینه تاریخی شهرستان ملارد

ملارد به‌عنوان غربی‌ترین شهرستان استان تهران، از حدود هشت سال پیش با منفک شدن از شهرستان شهریار، به‌عنوان شهرستانی مستقل در ساختار تقسیمات کشوری این مرزوبوم شناخته شد.

در خصوص پیشینه تاریخی شهرستان ملارد، تحقیقات گسترده و عمیقی انجام‌نشده و عمده پژوهش‌های موجود به فرهنگ و آداب‌ورسوم این منطقه و برخی از آثارِ به‌جای مانده از دوران گذشته و ابنیه باستانی همچون تپه ارسطو معطوف می‌شود که بر اساس تحقیقات انجام‌شده، قدمت آن به بیش از ۹ هزار سال پیش بازمی‌گردد و چهار هزار و ۲۰۰سال زندگی مستمر در تپه مورداشاره، مؤید قدمت دیرینه‌ای بوده که این منطقه از آن برخوردار است.

از شهرستان ملارد در دوران اسلامی تألیفات و کتب چندانی وجود ندارد و عمده اطلاعات به تاریخ شفاهی معطوف می‌شود که سینه‌به‌سینه منتقل‌شده است.

نعیمه شیخ لر دانش‌آموخته رشته معماری و پژوهشگر تاریخ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ابنیه، ساختمان‌ها و معماری رایج در این محدوده از غرب استان تهران گفت: ملارد قدیم در گذشته، دارای قلعه‌ای با چهار برج بوده است.

وی افزود: در خصوص زمان ساخت قلعه، اتفاق‌نظر و اجماعی وجود ندارد و تاریخ‌ها و مقاطع متعددی در خصوص زمان احداث آن مطرح‌شده، اما آنچه با قاطعیت می‌توان در این خصوص عنوان کرد، ناظر بر این واقعیت است که حداقلِ قدمتِ قلعه‌ها به دوران پیش از قاجار بازمی‌گردد.

دانش‌آموخته رشته معماری و پژوهشگر تاریخ عنوان کرد: آن‌چنان‌که در تاریخ شفاهی این منطقه عنوان‌شده، در شب‌هنگام، درب قلعه بسته و در زمان سحر گشوده می‌شده است.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر، هیچ آثاری از قلعه و دیوارهای بناشده در آن دوران به‌جا نمانده و به‌تدریج آثار و ابنیه مذکور در اثر ریزش و فرسایش به‌صورت کامل از بین رفته است.

شیخ لر گفت: منازل مسکونی در شهرستان ملارد، با بام‌هایی گنبدی شکل احداث می‌شده و مصالح مرسومی که در دوران گذشته برای احداث و ساخت منازل مورداستفاده قرار می‌گرفته، اغلب به چوب، خشت، گل و شن خلاصه می‌شده است.

دانش‌آموخته رشته معماری عنوان کرد: بتن، آهن، آلومینیوم و...از مصالحی به شمار می‌رود که به‌تدریج جایگزین مصالح مذکور می‌شود که این مصالح را می‌توان به‌عنوان محبوب‌ترین مصالح معماری در دنیای مدرن و معاصر نام نهاد.

بافت متراکم و به هم چسبیده، از ویژگی های بارز و برجسته منازل شهرستان ملارد به شمار می رفته است که تلاش می شده با قرار گرفتن آن در مسیر تابش نور خورشید، انرژی گرمایشی لازم را به صورت طبیعی تأمین کند

وی افزود: طراحی اندرونی منازل نیز به‌صورت اتاق‌های تودرتو و زمستانی و تابستانی بنا می‌شده و درب منازل نیز به‌صورت چوبی تعبیه می‌شده است.

شیخ لر گفت: بافت متراکم و به هم چسبیده، از دیگر ویژگی‌های بارز و برجسته منازل این شهرستان به شمار می‌رفته است که تلاش می‌شده با قرار گرفتن آن در مسیر تابش نور خورشید، انرژی گرمایشی لازم را به‌صورت طبیعی تأمین کند.

دانش‌آموخته رشته معماری عنوان کرد: تلاش برای حفظ درجه حرارت با لحاظ کردن طراحی‌های خاص همچون ضخیم سازی دیوار از دیگر شاخصه‌های معماری منازل در این منطقه محسوب می‌شده و تمایل برای احداث حیاط و ایجاد فضای سبز در آن مؤید پیوند ساکنان این منطقه با طبیعت بوده است.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های معماری منازل این شهرستان به تلاش برای حفظ انرژی و مصرف بهینه آن به‌صورت سنتی معطوف می‌شود که با احداث اتاق‌های تودرتو و لحاظ کردن زاویه‌ای خاص در بناها برای برخورداری حداکثری از انرژی خوشید محقق می‌شده است.

شیخ لر عنوان کرد: با همه این اوصاف و ویژگی‌ها، آنچه امروزه در معماری‌ رایج کنونی شاهد هستیم، فاصله بسیاری با شیوه‌های سنتی مرسوم درگذشته دارد و برای نائل شدن به سیر تغییرات ایجادشده در نحوه معماری منازل از قدیم‌الایام تاکنون باید در ابتدا چگونگی ساخت خانه در تاریخ زندگی بشری بررسی شود.

سیر تکاملی خانه از دوران پارینه‌سنگی تا فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی

مجتبی شاهقلیان معاون فرماندار ملارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه پیدایش خانه گفت: از خانه به‌عنوان محیطی امن که تأمین‌کننده آرامش و امنیت برای انسان است یاد می‌شود.

وی با اشاره به سکونت انسان‌ها در غار در دوران پارینه‌سنگی گفت: به‌تدریج با رشد و بلوغ فکری هر چه بیشتر انسان، سکونت در محیط بیرون از غار و در قالب محیط‌های محصور و پوشیده شده از درخت، چوب و سنگ رایج شد که می‌توان از آن به‌عنوان نخستین گام انسان برای سکونت و یکجانشینی در مأمن‌ و اماکن احداث‌شده یادکرد.

وی افزود: بعد از گذشت سالیان متمادی، تمدن‌ها بر اساس نیاز انسان و اقتضائات محیطی و طبیعی شکل گرفت که تمدن بین‌النهرین و...از نمونه‌های آن به شمار می‌رود.

شاهقلیان گفت: در سایه بلوغ فکری و نیازهای بشری، رابطه‌ای تنگاتنگ میان محیط طبیعی و سکونت‌گاه انسان شکل گرفت.

وی افزود: تفاوت‌ها در شیوه طراحی منازل و مساکن در کوه‌ها، دشت‌ها، مناطق کم بارش، مرطوب، معتدل، حاصلخیز و...هرکدام به‌نوعی مؤید تأثیرگذاری و تأثیرپذیری محیط بر سکونت‌گاه‌های انسان است.

شاهقلیان گفت: در تمدن اسلامی نیز منزل و خانه نقش بسزایی در زندگی انسان ایفا کرده و اهمیت آن به میزانی است که در روایات اسلامی و نقل‌قول‌های بزرگان دین و شریعت، شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی برای خانه و منزلگاه انسان مطرح‌شده است.

معاون فرماندار ملارد عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل قیدشده در خصوص نحوه طراحی منازل و مساکن در مکتب اسلام، به حفظ و رعایت شرع در طراحی منازل معطوف می‌شود.

آنچه که امروز در معماری ابنیه و منازل مسکونی شاهد هستیم، با مشخصه های معماری ایرانی-اسلامی فاصله ای بسیار پیدا کرده است

وی افزود: تفکیک محیط اندرونی از بیرونی، تأکید بر خانه‌های بزرگ و اتاق‌های مجزا برای فرزندان و...همگی نشان‌دهنده توجه ویژه به نیازهای انسان و چارچوب‌های مشخص فرهنگی و عقیدتی در اندیشه ایرانی-اسلامی است.

شاهقلیان عنوان کرد: علیرغم چنین تأکیداتی، آنچه امروز در معماری ابنیه و منازل مسکونی شاهد هستیم، با مشخصه‌های معماری ایرانی-اسلامی فاصله‌ای بسیار پیداکرده است.

معاون فرماندار ملارد گفت: متأسفانه در معماری‌ جدید، مصالح شرعی، اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه نادیده گرفته می‌شود و بخش عمده شیوه معماری و طراحی‌های منازل و مساکن، قرابتی با الزامات فرهنگیِ ایرانی-اسلامی ندارد.

وی افزود: این امر نه‌تنها در ساخت‌وسازهای شخصی و انفرادی، بلکه در طرح‌های عمرانی و یا شهرسازی که درگذشته عملیاتی شده نیز مشاهده می‌شود که اجرایی شدن پروژه مسکن مهر توسط دولت گذشته از مصادیق بارز این ادعا به شمار می‌رود.

شاهقلیان گفت: عدم رعایت اصول و قواعد شهرسازی و خانه‌سازی، بی‌توجهی به چارچوب‌های فرهنگی و اعتقادی جامعه ایرانی و لحاظ نکردن تدبیر و درایت لازم در اجرای پروژه اشاره‌شده، از نقیصه‌هایی است که در زوایا و ابعاد پیدا و پنهان مسکن مهر موج می‌زند که این امر مؤید بی‌برنامگی و کم توجهی به ضروریات و الزامات فرهنگی، اعتقادی و ارزشی ایرانی-اسلامی در معماری مساکن و ابنیه مسکونی است.

از خلأ آمایش سرزمینی تا رشد فزاینده مهاجرنشینی

معاون فرماندار ملارد فقدان برنامه مدون و اصولی در حوزه آمایش سرزمینی را از نمونه عوامل مؤثر در اجرای چنین پروژه‌هایی عنوان می‌کند که به اعتقاد وی باعث تحمیل خساراتی جدی و هدر رفت انرژی و سرمایه کشور شده است.

وی افزود: در چارچوب و قالب آمایش سرزمینی، نیازهای موجود احصا و بر اساس آن با رعایت الزامات، اقتضائات و ضروریات پیش‌بینی‌شده، احداث خانه یا منزل برای سکونت انسان پیش‌بینی می‌شود.

شاهقلیان عنوان کرد: وضعیت نامساعد اقتصادی و کم توجهی به عدالت منطقه‌ای در توزیع امکانات از دیگر عوامل مؤثر در به فراموشی سپرده شدن معماری ایرانی-اسلامی است.

معاون فرماندار ملارد گفت:در شرایطی که امکانات به‌صورت متعادل، متوازن و عادلانه توزیع نشود، بر ضریب و دامنه مهاجرنشینی افزوده می‌شود و در سایه سنگین پدیده اشاره‌شده(مهاجرنشینی) توازن میان امکانات، ظرفیت‌ها و نیازهای مقتضی بر هم می‌خورد که همین موضوع به‌تدریج نظم و انتظام و هارمونی لازم برای شهرنشینی و سکونت را به چالش می‌کشد و تأثیرات منفی آن در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی بروز پیدا می‌کند.

شاهقلیان عنوان کرد: به‌طور طبیعی در شرایطی که با حجم انبوهی از جمعیت مهاجرنشین مواجه می‌شویم، امکان نظارت اصولی، قاعده‌مند و بهبود امکانات و زیرساخت‌ها به‌موازات افزایش جمعیت دشوار می‌شود و توجه به معماری ایرانی-اسلامی در چنین بستر و شرایطی، در اولویت قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: در چنین شرایطی افزایش جمعیت به‌تدریج باعث محدود شدن اراضی و فضای لازم برای احداث ابنیه و منازل مسکونی می‌شود و به‌ناچار برای رفع کاستی‌ها و تأمین نیازها باید بر ارتفاع منازل افزوده شود که رشد انبوه و قارچ گونه آپارتمان‌ها در شهرهای حاشیه‌ای، مرکزی و مناطق روستایی و کم برخوردار، از نمونه مواردی است که در نقاط مختلف کشور، مصادیق آن مشهود و محسوس است.

معاون فرماندار ملارد عنوان کرد: می‌توان در قالب ساختمان‌سازی به سبک و سیاق آپارتمان‌ها و احداث ابنیه با افزایش ارتفاع نیز الزامات و ضروریات فرهنگ ایرانی-اسلامی را تأمین و مهیا ساخت که تحقق این امر با تعریف برنامه‌ای مدون، اصولی و اجرای هدفمند و مؤثر آن مُیسر خواهد شد.

شاهقلیان عنوان کرد: آنچه امروز در واحدهای آپارتمانی و سبک طراحی و معماری لحاظ شده در آن شاهد هستیم، اماکنی هستند که نه‌تنها تأمین‌کننده آسایش و آرامش انسان نیستند، بلکه عرصه‌ای به شمار می‌روند که به‌صورت بالقوه مستعد ظهور و بروز آسیب‌ها، ناهنجاری‌ها و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.

وی افزود: نمونه‌های بسیاری از این نارسایی‌ها در خانه‌سازی مناطق مهاجرپذیر و مهاجرنشین همچون شهرستان ملارد وجود دارد که رفع مشکلات و نواقص آن مستلزم اعتباراتی ویژه و سنگین خواهد بود که تزریق و اجرایی ساختن آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نزدیک به غیرممکن است.

معاون فرماندار ملارد عنوان کرد: برای برون‌رفت از چنین چالش‌هایی با تعریف و طراحی اصولی آمایش سرزمینی و لحاظ کردن سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه در بخش شهرسازی و احداث قاعده‌مند ابنیه و واحدهای مسکونیِ مبتنی بر ارزش‌ها و ویژگی‌های فرهنگی ایرانی-اسلامی، می‌توان به نتایج شایسته و مطلوبی نائل شد که حصول آن مستلزم همیاری، همگرایی و عزمی همگانی در تمامی بخش‌های خرد و کلان خواهد بود.

ترویج معماری ایرانی-اسلامی در گرو همگرایی بین دستگاهی

محسن محمد زاده، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان ملارد در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص راهکارهای مؤثر برای احیای معماری ایرانی-اسلامی گفت: در گام نخست باید مطالعات، پژوهش‌ها و تحقیقات جامع و کاربردی در این خصوص مدنظر باشد.

وی افزود: در قالب چنین تحقیقاتی می‌توان با لحاظ کردن شرایط و ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه را نیز مدنظر قرار داد و درنهایت محیط و فضای لازم برای سکونت انسان در قالب و چارچوب معماری ایرانی-اسلامی را فراهم کرد.

محمد زاده در تشریح مؤلفه‌های لازم برای احیای معماری ایرانی-اسلامی عنوان کرد: تحقیقات جامع با اتکا به شرایط بومی، معرفی و انتقال محاسن و مزایای معماری ایرانی-اسلامی به عموم مردم و جامعه، توجه به زوایا و ابعاد متعدد، متنوع و متکثر نیازهای انسان در جامعه ایرانی-اسلامی، استفاده از تشکیلات کارآمد و اجرای برنامه‌های مدونِ آموزشی برای تبیین شاخص‌ها و مؤلفه‌های معماری از نمونه مواردی است که با پیاده‌سازی آن، گام‌های مؤثری برای احیای این سبک از معماری برداشته خواهد شد.

وی افزود: شهر اسلامی ساختنی است، نه یافتنی و احداث چنین بستر و فضایی با نقش‌آفرینی انسان‌های مؤمن، متعهد، کارشناس و نخبه دور از دسترس نخواهد بود و با امتزاج تعهد، ایمان، باور قلبی و نگاه کارشناسانه و علمی، احداث چنین شهرها، سکونتگاه‌ها و منازلی در چارچوب ایرانی-اسلامی تضمین خواهد شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان ملارد عنوان کرد: یکی دیگر از ضروریات پیاده‌سازی معماری ایرانی-اسلامی به تقویت و بهبود توانمندی مالی مردم معطوف می‌شود و در شهرستانی همچون ملارد که ساکنان آن، از حیث مالی و اقتصادی آن‌چنان‌که باید توانمند نیستند، اجرای چنین طرح‌هایی سخت و دشوار خواهد بود و در چنین شرایطی، تعریف و واگذاری بسته‌های تشویقی، لحاظ کردن تخفیف‌های مؤثر در عوارض دریافتی، ارائه تسهیلات ویژه و کم‌بهره و تأمین زمین هر چه بیشتر در سطح و کاهش تراکم و ارتفاع، از ضروریات اجتناب‌ناپذیری است که می‌توان با اتکا به آن به نتایج مطلوبی نائل شد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های عملیاتی شده توسط اداره راه و شهرسازی ملارد برای احیای معماری ایرانی و اسلامی در این شهرستان عنوان کرد: پیاده‌سازی راهکارهای اشاره‌شده، فقط در چارچوب شهرستانی امکان‌پذیر نیست و تحقق چنین دستور کاری، مستلزم اجرای سیاست‌های مرتبط در سطوح کلان و کشوری خواهد بود که استان‌ها و سپس شهرستان‌ها با تأسی از چنین برنامه‌هایی قادر خواهند بود گام‌های مؤثر و کارآمدی را در این راستا عملیاتی سازند.

تحقق سبک معماری ایرانی-اسلامی منوط به تصویب و اجرای قانون مدیریت یکپارچه است

بدون تردید یکی از نهادها و مراکز اثرگذار برای اجرا و پیاده‌سازی سبک معماری ایرانی و اسلامی، مدیریت شهری است که شهر ملارد نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود.

با این اوصاف، برخی از کارشناسان معتقدند، شورای شهر نیز بر اساس ضوابط و قوانین تعریف‌شده از سوی نهادهای فرادستی عمل می‌کند و ایفای نقش این نهاد نظارتی، علیرغم اختیاراتی که از آن برخوردار است، منوط به تأمین پیش‌نیازها و تمهیدات لازم از سوی نهادها و قوای فعال در عرصه کشوری است.

برای پیاده‌سازی، ترویج و احیای معماری ایرانی-اسلامی، باید با اتکا به مطالعات، پژوهش‌ها و تحقیقات جامع و کاربردی، مختصات این سبک از معماری تبیین و تعریف‌شده تا بر مبنای آن، اصول و قواعد مقتضی عملیاتی شود.

یکی از موانع موجود در پیاده سازی معماری ایرانی-اسلامی به محدودیت های قانونی باز می گردد که مرتفع ساختن و برون رفت از آن، با تصویب و اجرای مدیریت یکپارچه شهری محقق خواهد شد

محبوب اکبری، عضو شورای اسلامی شهر ملارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای پیاده‌سازی، ترویج و احیای معماری ایرانی-اسلامی، می‌طلبد با اتکا به مطالعات، پژوهش‌ها و تحقیقات جامع و کاربردی، مختصات این سبک از معماری تبیین و تعریف شود تا بر مبنای آن، اصول و قواعد مقتضی عملیاتی شود.

وی در تشریح مشکلات و پیچیدگی‌های موجود برای پیاده‌سازی معماری اشاره‌شده، گفت: یکی از موانع موجود در پیاده‌سازی معماری ایرانی-اسلامی به محدودیت‌های قانونی بازمی‌گردد که رفع و برون‌رفت از آن، با تصویب و اجرای مدیریت یکپارچه شهری محقق خواهد شد.

وی افزود: در قانون، پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص لحاظ شده، اما در مرحله اجرا، برخی کاستی‌ها و نارسایی‌هایی وجود دارد که بازنگری و تسهیلِ شرایطِ اجراییِ آن، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص اقدامات شورای اسلامی شهر ملارد در دوره چهارم باهدف احیای معماری ایرانی-اسلامی عنوان کرد: متأسفانه در این دوره، دستور کار مشخصی دراین‌ارتباط مطرح نشده، اما اقدامات و ملاحظاتی برای رعایت ملاحظات شرعی و اسلامی که در معماری ایرانی-اسلامی موردتوجه است، مدنظر قرارگرفته است.

وی افزود: رعایت فاصله لازم در پنجره‌های منازلِ مشرف‌به یکدیگر و یا نحوه طراحی پنجره اتاق‌خواب از نمونه مواردی است که در حوزه ساخت‌وساز ابنیه مسکونی در چارچوبِ ضوابط و قوانین، احداث آن پیگیری می‌شود و در دوران فعالیت شورای شهر چهارم مدنظر قرارگرفته که می‌توان آن را در قالبِ ضرورتِ پیاده‌سازی چارچوب‌های شرعی، اخلاقی و فرهنگی ایرانی-اسلامی تعریف کرد.

اکبری گفت: نباید ازنظر دور داشت که انتظار صِرف و مطلق از شورای شهر ملارد برای احیای معماری ایرانی-اسلامی در این شهر نیز تا حدودی غیرمنصفانه به نظر می‌رسد، زیرا در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از شهر در طول دهه‌های گذشته احداث‌شده، پیاده‌سازی مؤلفه‌های معماری ایرانی-اسلامی، آن‌هم در شرایطی که هنوز به تعریف مشخص و جامعی در این خصوص نائل نشده‌ایم و از سوی دیگر بخش عمده‌ای از بافت مسکونی شهر نیز در طول دهه‌ها و سالیان گذشته بنا شده، تا حدودی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد: بنده ضرورت پیگیری و تحقق این امر خطیر را نفی نکرده و به سهم خود تلاش خواهم کرد به‌عنوان عضوی از شورای اسلامی شهر ملارد، در حد توان و بضاعت موجود، موضوع را در مجموعه مدیریت شهری پیگیری کنم اما حصول نتایج مؤثر در ابتدا مستلزم تصویب و اجماع دیگر اعضای شورای شهر و نقش‌آفرینی دستگاه‌های مسئول دیگر در عرصه‌ها و سطوح گوناگون خواهد بود.

به هر ترتیب شهرستان ملارد علیرغم برخورداری از پیشینه تاریخیِ کهن، هرروز با گذشته غنی و سنتی خود فاصله بیشتری می‌گیرد که این مهجوریت و بیگانگی با گذشته، در معماری منازل آن نیز مشهود است.