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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۵۴

رئیس سازمان اوقاف:

مسابقات بین المللی قرآن پرچم قرآنی نظام است

مسابقات بین المللی قرآن پرچم قرآنی نظام است

حجت الاسلام محمدی با اشاره به برگزاری برنامه های متعدد جنبی در حاشیه سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن گفت: برگزاری برنامه های جنبی نباید مسابقات بین المللی قرآن را تضعیف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدی، پیش از ظهر امروز در سی و دومین نشست ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور با تاکید برضرورت  همکاری و همسویی ۷۰ دستگاه و تشکل فعال قرآنی در سطح کشور تصریح کرد: رصد هوشمندانه و عالمانه عملکرد این دستگاهها و اجرای دقیق مصوبات ستاد عالی مسابقات قرآنی می تواند اهداف عالی قرآنی نظام را محقق و چشم اندازی روشن ترسیم کند.

رئیس سازمان اوقاف با تاکید بر ضرورت پرهیز از موازی کاری در فعالیت های قرآنی تصریح کرد: جامعه قرآنی و تشکل های فعال در این عرصه باید در برگزاری مسابقات قرآنی هماهنگی و همسویی لازم را داشته باشند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به تدوین اسناد بالا دستی برای فعالیت های قرآنی کشور گفت : تهیه اسناد بالا دستی برای فعالیت های قرآنی یک ضرورت اما تنها ۱۰ درصد کار را شامل می شود و ۹۰ درصد باقیمانده به حُسن انجام و اجرای کار و نقش ستاد عالی و مدیران قرآنی در نظارت بر فرآیند و اجرای آن بر می گردد.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با بیان اینکه دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراها را در پیش رو داریم به نقش جامعه قرآنی در این عرصه اشاره کرد و افزود : رویکرد و حرکت جامعه قرآنی در این عرصه باید پرهیزازگرایش به جریان های سیاسی و احزاب و توجه به منویات و فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری و تبیین درست این منویات باشد.

رئیس ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی یکی از برنامه های مهم قرآنی کشوررا برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم در اردیبهشت ماه سال آینده دانست و افزود : مسابقات بین المللی قرآن متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران است و سازمان اوقاف تنها، متولی برگزاری این مسابقات است؛ لذا از همه دستگاه ها و نهادهای قرآنی و افراد دلسوز و علاقه مند دعوت می کنیم در برگزاری باشکوه تر این مسابقات مشارکت کنند..

رئیس سازمان اوقاف نظارت بر فعالیت دستگاهها و تشکل های قرآنی را یکی از وظایف ستاد  عالی هماهنگی مسابقات قرآنی برشمرد و افزود:  ستاد عالی همچون دیده بان فعالیت های قرآنی کشور باید فعالیت های را رصد کرده و آنها را با افق ترسیمی مقام معظم رهبری هماهنگ کند.

حجت الاسلام محمدی حافظان، قاریان و داوران و استادان قرآنی را سرمایه پایان ناپذیر قرآنی کشور دانست و بر حفظ و مراقبت از این سرمایه تاکید کرد.

براساس این گزارش، ارائه گزارش نهایی مرحله اول طرح ساماندهی و ارزیابی داوران مسابقات قرآنی و تدوین و تنظیم تقویم قرآنی سال ۹۶ دستگاهها از جمله مصوبات این نشست بود که مقرر شد در جلسه آتی ارائه شود.

کد مطلب 3879958

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