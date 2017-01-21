توصیه رئیس جمهور پیشین افغانستان به ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رها» «حامد کرزای» رئیس جمهور سابق افغانستان به ترامپ توصیه کرد که با تغییر سیاست های کشورش در قبال افغانستان اشتباهات ۱۵ سال گذشته را اصلاح کند.

وی همچنین گفت: به طور قطع، مشکلی وجود دارد که طی ۱۵ سال گذشته و با وجود تلاش های بسیار و نتایج خوب اولیه مان، هنوز نتوانسته ایم طالبان و دیگر گروه های افراطی را شکست دهیم.

وی افزود: آمریکا باید با روسیه، چین و هند مذاکره و سیاست موثر جدیدی اتخاذ کند.

کرزای همچنین گفت که تمایل ترامپ برای همکاری با روسیه در امر مبارزه با تروریسم می تواند نتایج موثری را در منطقه بوجود آورد.

وی افزود که برخی متحدان آمریکا مانند پاکستان، خود در شکست سیاست های واشنگتن نقش داشته اند، زیرا این کشور از طریق سازمان اطلاعاتش (آی اس آی) در سازماندهی مجدد طالبان پس از سقوطشان نقش عمده ای داشت.

وی همچنین گفت که پاکستان از دین به عنوان ابزاری برای انگیزه دادن به فعالان و طرفداران طالبان استفاده کرد.

رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنین گفت که اگر آمریکا شرایط سختی را برای دادن کمک به پاکستان تعیین می کرد، از حمایت پاکستان از طالبان جلوگیری به عمل می آمد.

وی افزود: اگر آمریکا می خواهد که موفق شود، باید سیاستش را تغییر دهد.

کرزی با بیان این که باید تغییرات اساسی در آمریکا صورت بگیرد، گفت که با «پیمان امنیتی مشترک» میان افغانستان و آمریکا مخالف نیست، اما باید شرایط دیگری نیز به این پیمان اضافه گردد.

وی همچنین تاکید کرد که اگر آمریکا به سیاست فعلی اش در قبال پاکستان ادامه دهد، سیاست افغانستانش نیز موفق نخواهد بود.