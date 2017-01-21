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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۹

نعمت زاده خبر داد؛

بررسی ۳ ساختمان برای استقرار کسبه پلاسکو/پیشنهاد بخشودگی بدهی‌

بررسی ۳ ساختمان برای استقرار کسبه پلاسکو/پیشنهاد بخشودگی بدهی‌

وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی سه ساختمان برای استقرار کسبه ساختمان پلاسکو خبر داد و گفت که پیشنهاد بخشودگی بدهی کسبه فردا در دولت مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا نعمت زاده با حضور در محل حادثه ساختمان پلاسکو، گفت: توانستیم با اتاق اصناف و اتحادیه‌های دیگر موضوع را پیگیری کنیم. حدوده ۵۷۰ واحد تولید پوشاک در ساختمان بوده اند که عمدتا تولیدی نبوده و دفتر فروش و بنکداری بوده‌اند.

وی افزود: بیمه بیکاری کارکنان برقرار می شود. حدود ۲۲۰۰ نفر اینجا کارگر بودند که با حساب مالکان در مجموع  حدود ۳۰۰۰ نفر بیمه بیکاری می‌شوند و حدود ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیز به صاحبان واحدهای صنفی این ساختمان ارائه می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه برخی واحدهای صنفی این ساختمان نیز بدهی‌هایی دارند که فردا پیشنهادی را در این خصوص به دولت می‌بریم که اعمال یا بخشیده شود، اظهار داشت: کسبه نباید نگران باشند؛ چرا که  ما تلاش می‌کنیم مشکل آنها حل شود. حدود سه نقطه نیز برای ساماندهی کسبه در دست بررسی قرار دارد. 

کد مطلب 3883411

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