بررسی ۳ ساختمان برای استقرار کسبه پلاسکو/پیشنهاد بخشودگی بدهی‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا نعمت زاده با حضور در محل حادثه ساختمان پلاسکو، گفت: توانستیم با اتاق اصناف و اتحادیههای دیگر موضوع را پیگیری کنیم. حدوده ۵۷۰ واحد تولید پوشاک در ساختمان بوده اند که عمدتا تولیدی نبوده و دفتر فروش و بنکداری بودهاند.
وی افزود: بیمه بیکاری کارکنان برقرار می شود. حدود ۲۲۰۰ نفر اینجا کارگر بودند که با حساب مالکان در مجموع حدود ۳۰۰۰ نفر بیمه بیکاری میشوند و حدود ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیز به صاحبان واحدهای صنفی این ساختمان ارائه می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه برخی واحدهای صنفی این ساختمان نیز بدهیهایی دارند که فردا پیشنهادی را در این خصوص به دولت میبریم که اعمال یا بخشیده شود، اظهار داشت: کسبه نباید نگران باشند؛ چرا که ما تلاش میکنیم مشکل آنها حل شود. حدود سه نقطه نیز برای ساماندهی کسبه در دست بررسی قرار دارد.
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