نحوه برقراری بیمه بیکاری شاغلان پلاسکو اعلام شد

حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات برقراری بیمه بیکاری شاغلان ساختمان پلاسکو گفت: در این زمینه طبق دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز کمیته‌ای متشکل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر کل سازمان تامین اجتماعی غرب تهران تشکیل شد.

وی درباره تصمیمات اتخاذ شده در این کمیته گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از امروز صبح در محل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در خیابان سرهنگ سخایی تقاطع ۳۰ تیر، چندین ایستگاه پذیرش تقاضای برقراری بیمه بیکاری مستقر شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ادامه داد: ایستگاه‌های اداره کار مستقر در آدرس مذکور از امروز ساعت ۸ صبح تا ۱۸ آماده پذیرش شاغلان ساختمان پلاسکو و برقراری بیمه بیکاری این افراد هستند.

شاکرمی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی انجام شده مراحل برقراری بیمه بیکاری این افراد خارج از تشریفات اداری انجام می‌شود ادامه داد:متقاضیان و مراجعه کنندگان برای برقراری بیمه بلافاصله به شعبه ۲۶ تامین اجتماعی معرفی می‌شوند.

وی درباره زمان برقراری بیمه بیکاری افراد گفت: بیمه بیکاری افراد مشمول، از روز حادثه برقرار خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در پاسخ به این سوال که چه مدارکی از متقاضیان دریافت می‌شود نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه شرایط برای دسترسی به مدارک این افراد شاید میسر نباشد، مبنای برقراری بیمه بیکاری اظهارات خود افراد و بررسی‌هایی است که از طرف دستگاه‌های مربوطه انجام خواهد شد.

شاکرمی در پاسخ به این سوال که شاید برخی کارگران این ساختمان با تخلف کارفرمایان تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشند، تکلیف این کارگران چیست؟ گفت: این موضوع بسیار مهمی است؛ در مرحله اول این کارگران نیز مشمول بیمه بیکاری می‌شوند اما با توجه به اینکه لیست کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی موجود است در آینده اسامی این کارگران از طرف کارفرمایان آنها استعلام خواهد شد.