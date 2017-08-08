آنونس فیلم سینمایی «فصل نرگس» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «فصل نرگس» به نویسندگی و کارگردانی نگار آذربایجانی و تهیه کنندگی سحر صباغ سرشت از فردا چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه اکران خود را در گروه سینمایی استقلال آغاز می کند.

این فیلم با موضوع اجتماعی با نگاهی انسان دوستانه، قصه ای امید بخش را به شیوه ای متفاوت روایت می کند. فیلم روایت عاشقانه ای از زندگی آدم های معمولی است که در وانفسای امروز و در جهانی که میل به خودشیفتگی و خودمحوری دارد، شفافیت روح و ذهنشان را از دست نداده اند و مفهوم احساس خوش ناشی از انسانیت و نوع دوستی را به درستی درک می کنند.

«فصل نرگس» با شعار «تو ارزش روزهای زندگی رو به اندازه من نمی دونی» اثری پربازیگر است و لوکیشن های متعددی دارد که از جنوبی ترین نقطه تهران تا شمالی ترین منطقه پایتخت را به تصویر کشیده است.

یکتا ناصر، ریما رامین فر، امیر آقایی، پژمان بازغی، شایسته ایرانی، محمدرضا هدایتی، صالح میرزاآقایی، شیرین اسماعیلی، شبنم گودرزی و گوهر خیراندیش ترکیب بازیگران فیلم «فصل نرگس» را تشکیل می دهند.

آنونس فیلم سینمایی «فصل نرگس» توسط حسن ایوبی و با گفتار متن محمدرضا دلپاک ساخته شده است.