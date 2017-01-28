روابط مصر و ترکیه بهبود می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی اعلام کرد که روابط مصر و ترکیه که طی سال های اخیر با تنش مواجه بود اخیرا رو به بهبود می رود.

یک هیئت تجاری ترکیه قرار است هفته جاری به مصر اعزام شود و این سفر نقطه آغازی برای بهبود روابط میان دو کشور به شمار می رود. این هیئت روز دوشنبه در اتاق تجاری مصر شرکت خواهد کرد و درباره برخی از پروژه های بزرگ با طرف مصری رایزنی خواهد کرد.

هیئت تجاری ترکیه قرار است با «طارق قابیل» وزیر صنعت و تجارت مصر دیدار کند. در این هیئت تجاری، ۱۰ نفر از مسئولان بلندپایه شرکت هایی که در زمینه های صنعتی، مهندسی، شیمیایی، صنایع غذایی و نساجی، انرژی، کشاورزی و خدمات فعالیت می کنند، حضور دارند.

میزان سرمایه گذاری ترکیه در مصر بالغ بر ۵ میلیارد دلار است و بنا بر اعلام وزارت صنعت و تجارت مصر، حجم تبادل تجاری میان دو کشور بالغ بر ۳ میلیارد دلار است. مصر و ترکیه در سال ۲۰۰۷ توافقنامه تجارت آزاد امضا کردند که این توافقنامه نقش زیادی در تبادل تجاری میان دو کشور داشت.

همچنین سرمایه گذاران بزرگ ترکیه به دعوت رئیس اتحادیه اتاق بازرگانی مصر برای بررسی راه های توسعه سرمایه گذاری ترکیه در مصر به این کشور دعوت شده اند.

ورود هیئت تجاری ترکیه به مصر به توجه به نیاز شدید مصر به سرمایه گذاری خارجی می تواند گام مهمی برای بهبود روابط باشد. «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه در ماه می ۲۰۱۶ هنگامی که قدرت را به دست گرفت بر بهبود روابط ترکیه با عراق، سوریه و مصر تاکید کرد اما از آن زمان تاکنون هیچ اقدامی برای بهبود روابط آنکارا و قاهره صورت نگرفت بلکه اتهامات مقامات ترکیه به مصر در حمایت از «فتح الله گولن» در جریان کودتای نافرجام ترکیه، روابط دو کشور را تیره و تار کرد.