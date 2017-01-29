هیات هندبال سنندج نماینده قزوین را در هم کوبیند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ دسته یک هندبال بانوان با حضور ۱۷ تیم از روز شنبه ۹ بهمن ماه به میزبانی شاهین شهر اصفهان آغاز شد.

این رقابت ها در یک گروه پنج تیمی و سه گروه چهار تیمی به صورت متمرکز برگزار می شود و بازی ها تا روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

نماینده استان کردستان در گروه سوم این مسابقات با تیم های جنوب شرق تهران، بوشهر، قزوین هم گروه است.

هندبالیست های کردستانی در دیدار نخست خود در مقابل تیم قزوین قرار گرفتند و موفق شد به راحتی از این تیم عبور کنند.

تیم هیات هندبال سنندج در این بازی به دور از هرگونه مشکل و در یک بازی یک طرفه توانست نماینده قزوین را با نتیجه ۴۲ بر ۱۱ متحمل شکست کند و در روز اول این دیدار ها به صدر جدول رده بندی صعود کند.

اسرا فتاحی، اسرا زندی، سیران رجبی نیا، مبینا زمانی، مژگان مردوخی، پرستو اسمعیلی، دلنیا محمودی، پریا فرجی، کژال امینی، دنیا امانی، سمیرا علی رمایی، سیران احمدی، مژگان قهرمانی، شیدا ابولقاسمی و شقایق باپیری در ترکیب تیم سنندج قرار دارند و نشمین شافعیان در این رقابت ها سرپرستی و مربیگری تیم سنندج را عهده دار است.