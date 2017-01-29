بازیگران «دکتر استوکمان» تغییر کرد/ سریالی ها متعهد نشدند

علی پویان که قرار است نمایش «دکتر استوکمان» را در روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر و در قالب سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به صحنه ببرد، درباره وضعیت اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش «دکتر استوکمان» را روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه در ۲ نوبت ۱۸:۳۰ و ۲۱، در بخش مهمان سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببریم. البته گروه بازیگری این نمایش با تغییراتی همراه شد.

این کارگردان با سابقه تئاتر ایران یادآور شد: متأسفانه علیرغم تجربه ای که از قبل داشتم به قول تعدادی از بازیگرانی اعتماد کردم که با پیشنهاد بازی در سریال، به حرف خود و تئاتر متعهد نشدند و به سراغ بازی در سریال رفتند. الان خیلی خوشحالم که با تیمی بسیار مفید که ریشه در تئاتر دارند، کار را به صحنه می بریم.

وی درباره بازیگران نمایش «دکتر استوکمان» افزود: قرار است در این نمایش ایوب آقاخانی، بهرام ابراهیمی، نادیا فرجی، عباس شادروان، علی عبادت طلب، بابک قادری، کوروش زارعی، نورالدین جوادیان و آذر سماواتی به ایفای نقش بپردازند. البته در اجرای عمومی نمایش که از ۲۰ بهمن ماه آغاز می شود، تغییراتی مدنظر است.

پویان درباره دیگر عوامل اجرای نمایش «دکتر استوکمان» در جشنواره تئاتر فجر سی و پنجم، گفت: سعید ذهنی کار موسیقی و محمدرضا شریف زاده طراحی صحنه و لباس این اثر نمایشی را بر عهده دارند.