۲۴۸ راه روستایی در استان کرمانشاه مسدود است/ قطع برق ۱۷۸ روستا

بهمن خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت راه های استان اعم از راه های اصلی، فرعی و روستایی پس از بارش های برف ۳ روز اخیر گفت: هم اکنون همه راه های اصلی استان به جر گردنه «بید سرخ» که دچار کولاک شده است، باز است.

وی با بیان اینکه ۸۸۶ راه روستایی در استان کرمانشاه وجود دارد، از انسداد ۲۴۸ راه روستایی در حال حاضر خبر داد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه با بیان اینکه، طی ۳ روز گذشته راهداران استان با استراحت بسیار اندک و به صورت شبانه روز مشغول عملیات بازگشایی هستند گفت: بعضا در اثر بارش های مجدد، در برخی مناطق راهداران مجبور به دوبار و یا بیشتر بازگشایی برخی از مسیرها هستند.

وی تصریح کرد:علی رغم فعالیت بی وقفه راهداران طی ۳ روز گذشته به آنها دستور داده شده که تا پایان امشب همه راه های روستایی بازگشایی شود.

خسروانی از به کارگیری ۵۸۰ نیروی راهداری و ۳۵۰ دستگاه خودرو راهداری برای بازگشایی راه های استان خبر داد.

وی افزود: علاوه بر نیروهای عملیاتی، نیروهای ستادی معاونت راهداری نیز در محورهای استان حضور دارند.

برق ۱۷۸ روستای استان قطع است

هم چنین بر اساس اعلام مدیریت بحران استان کرمانشاه، امروز ۶۰ گروه عملیاتی و تخصصی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان تجهیز شدند و کلیه اماکن مهم استان ازقبیل چاه های آب شرب، کشتارگاه ها، ایستگاههای پمپاژ آب و تعداد ۹۰ روستایی که دچار قطعی برق بودند، به شبکه بازگشته و دارای برق شدند.

براساس این اعلام مدیریت بحران، متاسفانه به دلیل عدم امکان دسترسی به تعدادی از روستاها هنوز ۱۷۸ روستا بی برق هستند.

در این اطلاعیه ابراز امیدواری شده است، درصورت بازشدن راه ها، فردا هم بازسازی شبکه ها ی آسیب دیده و برق دارکردن روستاها باسرعت انجام شود.

در این اطلاعیه آمده است، بیش از ۳۰۰ پایه ازشبکه های برق در اثربارش برف وطوفان تخریب شده بود.

قطع آب ۱۵۰ روستای استان

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعات رسیده، هم چنین آب ۱۵۰ روستای استان کرمانشاه نیز قطع است.

علت قطعی آب روستاهای مذکور، قطعی شبکه برق بوده که منجر به از کار افتادن ایستگاه های پمپاژ آب و نهایتا قطع آب شده است.

قطعی آب در این روستاها، مشکلاتی را برای اهالی آن پیش آورده و قادر به تامین آب مورد نیاز برای خود و دام هایشان نیستند و ممکن است تلفات دامی را نیز در پی داشته باشد.