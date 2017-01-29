سرهنگ مراد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت جاده ها و محورهای استان کرمانشاه گفت: هم اکنون تردد در برخی از محورهای استان خصوصا گردنه‌های برفگیر از جمله گردنه قلاجه، مله ماس و بیدسرخ تردد صرفا با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی افزود: در سایر محورهای اصلی نیز با توجه به بارش ها، در طول روز مشکل چندانی نداریم اما در ساعات شب به علت کاهش دما و برودت هوا یخ زدگی در سطح جاده ها و معابر را شاهد هستیم.

جانشین پلیس راه استان کرمانشاه، در خصوص گزارشات مردمی و رانندگان در حال حرکت در محور اسلام آباد به سرپل ذهاب مبنی بر انسداد این مسیر گفت: این محور نیز جزو محورهایی است که تردد در آن با زنجیر چرخ ممکن خواهد بود و تردد به کندی صورت می گیرد.

وی دیگر علت کندی تردد در محور کرند- سرپل ذهاب را قیچی کردن دو دستگاه تریلر در اثر لغزندگی جاده و این مسیر عنوان کرد.

سرهنگ حیدری متاسفانه یکی از دلایل کندی تردد در برخی از محورهایی -که نیازمند زنجیر چرخ است- را عدم مهارت راننده در بستن زنجیر چرخ دانست و گفت: برخی رانندگان علی رغم همراه داشتن آن بدون زنجیر چرخ در مسیر حرکت کرده یا به صورت مناسب از آن استفاده نمی کند.

جانشین پلیس راه استان کرمانشاه از حضور ۸۶ نیروی عملیاتی پلیس در محورهای اصلی استان خبر داد و بر رعایت نکات ایمنی، سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی، همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی تاکید کرد.