هجمه به داوران در هفته نوزدهم/ مربیانی که پوست داوران را کندند!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال از آن هفته هایی بود که بیش از نیمی از تیم ها به تصمیمات داوران اعتراض کردند و حتی در یک مسابقه کار به جنجال بی سابقه ای کشید.

انتقاد از داوران در هفته نوزدهم با اعتراض سرمربی و مربی تراکتورسازی آغاز شد و با انتقادات مجید جلالی سرمربی پیکان، رضا مهاجری سرمربی پدیده، فراز کمالوند سرمربی گسترش فولاد، صمد مرفاوی سرمربی صبای قم و باشگاه سپاهان ادامه یافت. در نهایت این اعتراضات در بازی فولاد با سیاه جامگان به اوج خود رسید و یکی از عجیب‌ترین اتفاقات فوتبالی در این مسابقه رخ داد که اعتراض شدید خداداد عزیزی و نعیم سعداوی سرمربیان دو تیم را در پی داشت.

در این میان مربیانی مثل علی دایی که معمولا هر هفته به داوران معترض است، در هفته نوزدهم اشاره ای به عملکرد داوران نداشت.

در زیر گزیده ای از صحبت‌ها و موضع‌گیری های سرمربیان و باشگاه های لیگ برتری می آید:

تکسیرا: داور بازیکنان ما را هدف گرفته بود

تکسیرا مربی پرتغالی تراکتورسازی که با نظر امیر قلعه نویی به نشست خبری بعد از بازی با ماشین سازی آمده بود، با انتقاد از فدراسیون و داوری گفت: وقتی یکی از اشخاص بزرگ فدراسیون تصمیم می‌گیرد که جام را به یک تیم بدهند، درآوردن بازی برایمان سخت شد و امروز فهمیدیم که همه چیز از قبل برنامه‌ریزی شده بود. به خاطر این که نگذاشتند ببریم، ناراحتیم. داور بازی از ابتدای مسابقه بازیکنان ما را که از قبل کارت زرد داشتند، هدف گرفته بود و روی اعصاب آن‌ها کار می کرد.

امیر قلعه نویی: داور ۲۰ بار اشتباه می کند؟

امیر قلعه نویی بعد از توقف مقابل ماشین سازی در گفتگویی رادیویی گفت: داور هم یک بار، دوبار و پنج بار اشتباه می کند نه این که ۲۰ بار اشتباه کند. پنالتی ما هم باید تکرار می شد چون دروازه بان دو متر پیش آمد.

فراز کمالوند: داور باید برای ما پنالتی می گرفت

کمالوند بعد از تساوی تیم گسترش فولاد مقابل ذوب آهن گفت: اسکوربورد را دیدم و از این موضوع تعجب کردم. فکر می کنم داور اشتباه کرد. هرچند که اگر داور پنالتی ما را می گرفت کار به اینجا نمی رسید.

مجید جلالی: پنالتی ما را نگرفتند

سرمربی پیکان بعد از شکست مقابل استقلال گفت: از عملکرد بازیکنانم راضی هستم، با این حال اینطور فکر می کنم که ما باید جلوی یک سری از اتفاقات را بگیریم. اینکه داور با ما قانونی برخورد کند حق است ولی همیشه اینگونه باشد. یک پنالتی در دقیقه ۵ می‌شد برای ما گرفته شود. اگر همین صحنه برای استقلالی‌ها رخ می‌داد، داور به راحتی از آن می‌گذشت؟ انتظار داریم قوانین برای همه یک شکل باشد. این مسئله ذهنیت ایجاد می‌کند. به نظرمن اخراج بازیکن ما درست بود ولی حرفم این است که همه چیز قانونی باشد. برای چه آن هند را برای ما پنالتی اعلام نکردند؟ چون دقیقه ۵ بود؟ چون روی دروازه استقلال بود؟ من از این مسئله احساس بدی دارم ... نمی‌دانم هند چه تعریفی دارد که برای تیم‌هایی که طرفدار ندارند آن را نمی‌گیرند.

رضا مهاجری: نتیجه اشتباهات داوری برای ما می ماند

رضا مهاجری سرمربی پدیده بعد از باخت به سایپا که روی یک ضربه پنالتی رخ داد، گفت: ما همیشه تا الان نسبت به داوران احترام قائل شدیم و به گونه‌ای در کنار زمین رفتار کردیم که داور با آرامش قضاوت کن اما امروز در شرایطی که دو تیم شانه به شانه هم در جدول رده‌بندی حرکت می‌کنند با یک اشتباه سه امتیاز را از دست دادیم همانند اشتباهی که در بازی سیاه‌جامگان و سایپا انجام شد و سایپا این دیدار را یک بر صفر پیروز شد. این اشتباهات تنها برای داور می‌تواند حداکثر دو جلسه محرومیت داشته باشد ولی حیا کن، رها کنش برای ما باقی می‌ماند.

حسین فرکی: ما از داوری ها ضرر کرده ایم

حسین فرکی سرمربی تیم سایپا در نشست خبری بازی با پدیده با رد شائبه حمایت داوران از سایپا گفت: سوالات حاشیه‌ای نپرسید. در کل لیگ این سایپا بوده که از داوری‌ها ضرر کرده. سایپا نه هواداری دارد و نه امتیاز خاصی که داوران بخواهند به سایپا کمک کنند.

صمد مرفاوی: حاج بابایی داور ضعیفی بود

صمد مرفاوی سرمربی صبای قم بعد از شکست مقابل پرسپولیس با اعتراض نسبت به کمک داور بر سر گل دوم پرسپولیس، گفت: در نیمه اول پنالتی ما را اعلام نمی‌کنند ولی برای پرسپولیس قبل از اینکه داور سوت بزند خیلی سریع پنالتی اعلام می‌کنند. البته حاج بابایی هم داور ضعیفی برای این دیدار بود و شایسته قضاوت بازی ما مقابل پرسپولیس نبود. ما بیشترین ضرر را در این فصل رقابت‌ها بر سر مسائل داوری داشتیم.

خداداد عزیزی: داور اشتباه کرد و پنالتی را پس گرفت

خداداد عزیزی سرمربی سیاه جامگان که به خاطر اعتراض به تصمیم داور در اعلام پنالتی قصد داشت تیمش را از زمین بیرون بکشد، گفت: اگر من تیمم را بیرون نمی‌کشیدم توپ گل می‌شد؟ چه ربطی دارد که به خاطر تصمیم من داور بخواهد پنالتی را پس بگیرد، او اشتباه کرده بود که پنالتی را پس گرفت. من به سعداوی احترام می‌گذارم اما در نیمه اول تیم ما خیلی خوب بود و در نیمه دوم هم بد نبودیم. اگر شرایط پایاپای بود در این بازی بازنده نمی‌شدیم. من به نعیم سعداوی هم گفتم اگر پنالتی درست است شما توپ‌تان را به گل تبدیل کنید.

نعیم سعداوی: نگران داوری بودیم

سعداوی سرمربی فولاد هم که بعد از بازی با سیاه جامگان استعفا کرده بود، در یک گفتگوی تلویزیونی درباره داوری این بازی گفت: ما نگرانی هایی از بابت بحث داوری این بازی داشتیم. می دانستیم سیاه جامگان در بازی قبل از این بخش متضرر شده بود و احساس می کردیم قرار است این اشتباهات در بازی با ما جبران شود. ماجرا از اینجا شروع شد که داور مسابقه، «چاگو» بازیکن ما را اخراج کرد. انتظارم این است کارشناسان داوری این را بررسی کنند. ما هم تلاش کرده ایم این اشتباهات را نادیده بگیریم و برای تصمیمات داور احترام قائل شویم. او گفت خواهش می کنم با ما همکاری کنید. مگر می شود در حین بازی صحنه را چک کرد؟ در کدام بازی فوتبال و لیگ برتر ویدئو چک بوده است؟ مگر در بازی با پیکان این کار را برای ما کردند؟

سرمربی راضی، باشگاه ناراضی

اما یکی از نکات جالب توجه اعتراضات داوری به باشگاه سپاهان مربوط می شود. در حالی که عبدالله ویسی سرمربی سپاهان بعد از بازی با صنعت نفت آبادان اعلام کرده بود تا به حال به داوری اعتراض نکرده و درباره این موضوع هیچوقت صحبت نکرده است، باشگاه سپاهان با صدور بیانیه ای، جور سرمربی خود را کشید. مدیرعامل این باشگاه امروز با صدور بیانیه ای خطاب به دپارتمان داوری نوشت: با ارزیابی عملکرد داوران دیدارهای فولاد مبارکه سپاهان، تذکرات اساسی و قاطعی را به داورانی که مرتکب اشتباه شده اند داده و اجازه ندهید لیگ برتر به فستیوال خطاهای بی حد و حصر داوران تبدیل شود زیرا این روند باعث آشفتگی و بی اعتمادی به جامعه داوران و نهاد دپارتمان داوری می شود.

به نظر می رسد با جو سنگینی که علیه داوران لیگ برتر فوتبال رخ داده است، کار برای ادامه قضاوت آنها در لیگ برتر سخت و سخت تر می شود؛ چرا که این اعتراضات هم کمیته و دپارتمان داوری را تحت فشار قرار می دهد و هم اعتماد به نفس داوران را می گیرد.