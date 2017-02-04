توزیع جوجه یکروزه ارزان قیمت میان تولیدکنندگان

محمد یوسفی در گفتگو با مهر مباحث مطرح شده مبنی بر شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای مرغ گوشتی، این موضوع را تکذیب کرد و اظهارداشت: در مباحثی که در این زمینه مطرح میشود پسوند گوشتی مربوط به مرغ مادر گوشتی است نه واحدهای مرغ گوشتی؛ مرغهای مادر گوشتی نیز مرغهایی تخمگذار هستند اما تخم مرغ تجارتی تولید نمیکنند، بلکه تخم مرغ تولیدی آنها نطفهدار است که وارد ماشینهای جوجه کشی و سپس تبدیل به جوجه یکروزه میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت قیمت و بازار جوجه یکروزه اشاره کرد و گفت: براساس تفاهمی که میان تولیدکنندگان جوجه یکروزه و اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور انجام شده، انجمن جوجه یکروزه میزان محدودی جوجه یکروزه را به قیمت ۱۷۰۰ تومان در اختیار اتحادیه سراسری قرار داده است.
یوسفی ادامه داد: این اتحادیه نیز جوجهها را با نرخ ۱۷۳۰ تومان در اختیار اتحادیههای استانی قرار میدهد و اتحادیههای مذکور هم جوجههای یکروزه را میان مرغداران استان توزیع میکنند.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور قیمت جوجه یکروزه در بازار آزاد را بین ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان عنوان و اضافه کرد: قیمت جوجه یکروزه حداکثر تا ۱۰ الی ۱۵ اسفندماه در حدود فعلی خواهد ماند و بعد از آن با کاهش نرخها مواجه خواهیم بود چراکه الان تقاضا برای جوجه یکروزه زیاد است و همین امر سبب بالا رفتن قیمتها شده است.
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