به گزارش خبرنگار مهر، قیمت مرغ طی دو هفته اخیر با روند رو به رشد مواجه شد به گونهای که قیمت ۶ هزار و ۵۰۰ تومان که برای هر کیلو مرغ در بازار طی ماه رمضان تعیین شده بود ناگهان به هفت هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
افزایش قیمت نهادههای دامی همچون ذرت و همچنین قیمت جوجه یکروزه که ناگهان ۴۵ درصد افزایش قیمت داشته و بر روند تولید نیز اثر مستقیم دارد یکی از دلایل افزایش قیمت مرغ بیان شده است.
از سویی دیگر قیمت ۶ هزار و ۵۰۰ تومان برای مرغ به گفته تولید کنندگان به صرفه نبود و آنها تولید مرغ خود را با ضرر روانه بازار میکردند اما در حال حاضر به نظر میرسد که تولید کنندگان قیمت هفت هزار و ۵۰۰ تومان را قیمتی عادلانه میدانند که به قول معروف در آن نه سیخی میسوزد و نه کبابی.
مدیرعامل تعاونی مرغداران گوشتی قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مطالبی که پیرامون افزایش قیمت مرغ مطرح میشود، گفت: از نظر تولید کنندگان قیمت مرغ گران نشده و در حال رسیدن به قیمت عادلانه است.
محسن روشن با بیان اینکه قیمت زیر هفت هزار تومان برای تولید کنندگان صرفه اقتصادی ندارد، ابراز داشت: قیمت عادلانه از نظر ما قیمت هفت هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلو مرغ است که میتواند برای تولید کننده صرفه اقتصادی برای تولید داشته باشد.
وی در این زمینه ادامه داد: قیمت هفت هزار و ۵۰۰ تومان قیمتی است که میتواند هزینههای تولید را با حداقل سود برای تولید کننده جبران کند و تولید کننده با ضرر مواجه نشود.
افزایش هزینههای تولید مرغ
مدیرعامل تعاونی مرغداران گوشتی قم به افزایش هزینههای تولید اشاره و عنوان کرد: قمت نهاده ذرت که ۶۵ درصد از جیره مرغ را تشکیل میدهد طی دو هفته اخیر ۲۰ درصد افزایش یافته که این امر باعث شده در کنار سایر موارد هزینههای تولید افزایش پیدا کند.
روشن همچنین به افزایش قیمت جوجه یک روزه اشاره کرد که این امر در افزایش قیمت مرغ بیتأثیر نبوده است.
وی ادامه داد: اگر قیمت مرغ کاهش پیدا کند تولید نیز به دلیل به صرفه نبودن کاهش پیدا میکند که این امر موجب میشود که بازار در ماههای آینده با کاهش توزیع مواجه شده و روند افزایش قیمت مرغ تکرار شود و به عبارتی میتوان گفت دور باطلی در زمینه مرغ در بازار تکرار میشود.
مدیرعامل تعاونی مرغداران گوشتی قم گفت: چنانچه قیمت مرغ عادلانه باشد بازار با روند تغییر دایم در قیمتها مواجه نمیشود که این هم برای تولید کننده و هم مصرف کننده مطلوب است.
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