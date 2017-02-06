۸۰۰ دستگاه خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در دشتستان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ سید جواد رضوی اظهار داشت: در راستای برخورد قاطع با پدیده شوم قاچاق و در اجرای تدابیر فرماندهی انتظامی استان بوشهر مبنی بر توقیف خودروهای شوتی، نیروی انتظامی شهرستان دشتستان با بهره گیری از تمامی امکانات، اقدامات لازم را برای کنترل محورهای مواصلاتی و توقیف این خودروها در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: با تلاش‌های شبانه روزی و استقرار ایستگاه‌های سیار پلیس و گشت‌زنی عوامل انتظامی در محورهای خروجی شهرستان دشتستان طی ۱۰ ماهه گذشته ۸۰۰ دستگاه خودروی سواری تندرو (شوتی) ویژه حمل کالای قاچاق را متوقف و اعمال قانون کردند.

رضوی اضافه کرد: در بررسی‌های انجام شده از وسایل نقلیه توقیفی انواع کالای قاچاق شامل مواد غذائی، ابزارآلات، لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال کشف و در این ارتباط ۸۴۰ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات در اختیار مرجع قانونی قرار گرفتند.