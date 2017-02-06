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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۸

طی ۱۰ ماهه گذشته؛

۸۰۰ دستگاه خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در دشتستان توقیف شد

۸۰۰ دستگاه خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در دشتستان توقیف شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از توقیف ۸۰۰ دستگاه خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در ۱۰ ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ سید جواد رضوی اظهار داشت: در راستای برخورد قاطع با پدیده شوم قاچاق و در اجرای تدابیر فرماندهی انتظامی استان بوشهر مبنی بر توقیف خودروهای شوتی، نیروی انتظامی شهرستان دشتستان با بهره گیری از تمامی امکانات، اقدامات لازم را برای کنترل محورهای مواصلاتی و توقیف این خودروها در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: با تلاش‌های شبانه روزی و استقرار ایستگاه‌های سیار پلیس و گشت‌زنی عوامل انتظامی در محورهای خروجی شهرستان دشتستان طی ۱۰ ماهه گذشته ۸۰۰ دستگاه خودروی سواری تندرو (شوتی) ویژه حمل کالای قاچاق را متوقف و اعمال قانون کردند.

رضوی اضافه کرد: در بررسی‌های انجام شده از وسایل نقلیه توقیفی انواع کالای قاچاق شامل مواد غذائی، ابزارآلات، لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال کشف و در این ارتباط ۸۴۰ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات در اختیار مرجع قانونی قرار گرفتند.

کد مطلب 3898574

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