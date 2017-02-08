برگزاری دومین جشنواره رویش و سومین کنگره شهدای دانشجویی استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین راسخی ظهر امروز در نشستی خبری از برگزاری یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی وهنری در سطح استان یزد و در حوزه دانشجویی خبر داد و اظهار داشت: ومین جشنواره فرهنگی و هنری رویش و سومین کنگره شهدای دانشجوی استان یزد به طور همزمان از ۲۴ تا ۲۷ بهمن‌ماه در یزد برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره با هدف ایجاد عرصه برای رشد انقلابی دانشجویان همچنین تربیت نیرو در حوزه ادبی و هنری به دلیل کمبودهای این بخش همچنین شناسایی دانشجویان فعال در عرصه هنر، استعدادیابی در عرصه ادبیات، آموزش و تربیت نیروهای انقلابی و ... برگزار می‌شود.

راسخی با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار به این جشنواره از اول تیرماه تا دهم دی‌ماه سال جاری بوده است، بیان کرد: در این مدت بالغ بر ۸۰۰ اثر شامل ۸۰ فیلم، شش سرود، ۴۰۰ عکس، ۲۰۰ شعر، شش تئاتر، ۵۰ کاریکاتور، ۵۰ خاطره و ۵۰ پوستر به دبیرخانه این جشنواره در بسیج دانشجویی استان یزد رسیده است.

رئیس بسیج دانشجویی استان یزد یادآور شد: مراسم افتتاحیه این جشنواره ۲۴ بهمن ماه با حضور رحیم پورازغدی و اختتامیه آن روز ۲۷ بهمن ماه با حضور رئیس سازمان دانشجویی کشور خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری کنگره شهدای دانشجوی استان یزد بیان کرد: شهدای دانشجوی استان شناسایی شده اند و تاکنون با خانواده های چند تن از آنها نیز دیدار داشته ایم.

راسخی خاطرنشان کرد: هدف بسیج دانشجویی از برگزاری این کنگره‌ها بازنشر گفتمان انقلاب اسلامی است و امیدواریم دانشجویان بسیجی بتوانند با استفاده از ابزار هنر روحیه انقلابی‌گری را در میان نسل جوان احیا و تقویت کنند.