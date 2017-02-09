وزیر خارجه اسلوونی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، کارل ویکتور اریاوتس معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری اسلوونی، با ارسال پیامی به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت.

وزیر امور خارجه اسلوونی در این پیام، با ابراز خرسندی از روابط سنتی و مناسبات سطح عالی میان ایران و اسلوونی، بر تعهد کشورش بر توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با ایران به ویژه در سایه اجرای برجام تأکید نمود.

اریاوتس همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به جمهوری اسلامی ایران در همراهی با رئیس جمهوری و وزیر توسعه اقتصادی و فناوری و نیز هیأت بزرگ اقتصادی اسلوونی، که بازگشایی سفارت اسلوونی در تهران را نیز بدنبال داشت، بر تحکیم مناسبات دو کشور و دو ملت تأکید و آمادگی خود را به منظور حمایت همه جانبه از گسترش همکاری‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی اعلام کرد.