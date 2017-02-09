۲۰۸ واحد مسکن برای مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی ساخته شد

عباس اهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۰۸ واحد مسکن برای مددجویان ساخته‌شده است، اظهار کرد: برای ساخت این تعداد واحد مسکونی ۲۵ میلیارد و ۶۲۷ میلیون ریال هزینه شده است.

اهرابی تصریح کرد: از این تعداد واحد مسکونی ۱۰۶ واحد طی امسال با ۲۴ میلیارد و ۸۹۷ میلیون ریال آماده و تحویل مددجویان شده است.

وی افزود: همچنین ۴۹ واحد مسکونی شهری بااعتباری بالغ‌بر ۴۲۹ میلیون ریال و ۵۳ واحد مسکونی روستایی با ۳۰۱ میلیون ریال که به‌صورت نیمه‌تمام باقی‌مانده بود با مساعدت این نهاد آماده و به مددجویان تحویل داده شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اظهار کرد: همچنین از ابتدای امسال تاکنون ۷۳۰ واحد مسکونی روستایی و شهری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با ۱۰ میلیارد و ۱۲۳ میلیون ریال اعتبار تعمیر و بهسازی شده است.

اهرابی افزود: در حال حاضر ۱۵۰ واحد مسکونی برای مددجویان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد بااعتباری بالغ‌بر ۱۲ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال در حال ساخت است.