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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲

مردم فعلا میوه نمی خرند؛

بارندگی مانع ورود میوه و صیفی‌جات به تهران شد

بارندگی مانع ورود میوه و صیفی‌جات به تهران شد

رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش عرضه برخی میوه‌ها و صیفی‌جات در بازار تهران به دنبال بارندگی‌های اخیر خبر داد. ‌

سیدحسین مهاجران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پی بارندگی‌های اخیر، ورود و عرضه برخی میوه‌ها و صیفی‌جات در تهران کاهش یافته است، اظهار داشت: از جمله این محصولات می‌توان به پرتقال جنوب اشاره کرد.

وی اضافه کرد: البته این مساله باعث افزایش قیمت‌ها نشده؛ چراکه میوه به اندازه کافی در مغازه‌ها وجود دارد و با کمبود مواجه نیستیم.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی، گوجه فرنگی، خیار و فلفل را از دیگر محصولاتی خواند که بارندگی ورود و عرضه آنها در بازار تهران را کاهش داده است.

مهاجران با بیان اینکه طی چند روز آینده، وضعیت بازار عادی می‌شود، افزود: در شرایط فعلی دلالان قصد سواستفاده و افزایش قیمت‌ها را دارند که البته خریداران چون می‌دانند طی چند روز آینده نرخ‌ها به حالت منطقی برمی‌گردد، خرید نمی‌کنند.  

کد مطلب 3910081

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