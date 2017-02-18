به گزارش خبرگزاری مهر، مهرنوش وکیلیان با بیان اینکه وقتی نام موسسه حقوقی به میان می‌آید، نخستین موضوعی که به ذهن می رسد این است که چند وکیل دادگستری در یک دفتر به کار وکالت و مشاوره حقوقی مشغول هستند، گفت: واقعیت این است که موسسه‌های حقوقی فقط مختص به کار وکالت نمی‌شوند و فعالیت گسترده‌ای دارند. بسیاری از بانک‌ها، سازمان بورس، مالیات و دارایی، ناشران، موسسات ورزشی و هنری و... همگی برای انجام مسائل حقوقی و ثبتی خود نیازمند موسسه‌های معتبر حقوقی هستند.

وی با بیان اینکه ثبت مطهری با هدف ارائه خدمات تخصصی به تمامی مدیران و صاحبان شرکت‌ها و موسسات با استفاده از نیروهای حرفه‌ای، متخصصان و وکلای برجسته پایه یک دادگستری در این امور مشغول فعالیت هستند، افزود: ثبت مطهری همواره مشتری‌مداری و بکارگیری روش‌های کاملاً قانونی و نیز با پائین‌ترین قیمت به دور از روش‌های ناشایست و با ارائه فاکتورهای رسمی از مخارج قرارداد منعقد شده، جهت رفاه حال مشتری در خط مشی امور خود قرار داده است.

مدیر موسسه ثبت مطهری با هشدار به موسسات تجاری و اقتصادی اظهارکرد: متاسفانه بعضی از موسسات ثبتی نامعتبر که این روزها از مجاری غیرقانونی امور حقوقی را انجام می‌دهند، پس از مدتی مدیران را به دردسر انداخته و شرکت آنها را به حال تعلیق و یا انحلال می‌کشند.

وکیلیان در ادامه تصریح کرد: این مجموعه با سال‌ها تجربه موفق و همچنین با دارا بودن وکلاء، مشاوران و نیروهای متخصص و با تجربه توانسته است کارنامه‌ای موفق و شایسته از خود به جا بگذارد و با بیش از ۱۶ سال سابقه درخشان و فعالیت حرفه‌ای، آمادگی ارائه مشاوره در زمینه‌های ثبت و تغییرات شرکت، تنظیم قراردادهای حقوقی، ثبت صورتجلسات شرکت‌ها، ثبت علائم و نام‌های تجاری را به مشتریان عزیز دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در دنیای پویا و حرفه‌ای امروزه، زمان یکی از گران‌بهاترین منابع هر شرکت و سازمانی بوده و موسسه ثبت مطهری با علم به این واقعیت، تمام تلاش خود را در جهت پیشبرد اهداف مشتریان و کاربران گرامی بکار گرفته و خود را متعهد به ارائه بهترین خدمات و ارائه سرویس‌ها با حداکثر کیفیت و سرعت می‌داند تا پاسخگوی اعتماد شما باشد.

به گفته مدیر موسسه ثبت مطهری، ثبت انواع شرکت در ایران و همچنین مناطق آزاد تجاری، ثبت برند وعلائم تجاری بین‌المللی، اخذ و تمدید کارت بازرگانی، اخذ ایزو، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر، رتبه‌بندی تخصصی شرکت‌ها و ... از جمله مهمترین خدمات حقوقی ثبت مطهری هستند که مدیران شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی جهت کسب مشاوره رایگان می‌توانند با شماره ۸۸۷۳۵۳۷۳-۰۲۱ تماس گرفته و یا به سایت www.smotahari.ir مراجعه کنند.