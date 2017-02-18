تحریم ها علیه اروپا را تا زمان اجرای پیمان مینسک لغو نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز در اظهاراتی از عدم لغو تحریم های وضع شده کشورش علیه اتحادیه اروپا تا زمان اجرای کامل پیمان مینسک خبر داد.

وزیر خارجه روسیه ادامه داد: همانطور که شرکاء اروپائی ما می گویند، من نیز مواضع روسیه در خصوص لغو تحریم ها علیه آن ها را گفته ام.

«سرگئی لاوروف» تصریح کرد: صحبت کردن درباره این فرمول که پیمان مینسک توسط روسیه باید به اجرا درآید تا اتحادیه اروپا به لغو تحریم های خود علیه مسکو مبادرت ورزد؛ غیرمنطقی و تصنعی به شمار می آید.

وی در کنفرانس امنیتی مونیخ تأکید کرد: ما نیز خواستار اجرای کامل پیمان مینسک هستیم و لذا اعلام می کنم متقابلاً مادامیکه این پیمان به صورت کامل اجرائی نشود، تحریم های خود علیه این اتحادیه را لغو نمی کنیم.

لازم به ذکر است، سران گروه موسوم به «نرماندی» شامل کشورهای روسیه، فرانسه، اوکراین و آلمان در ماه های گذشته در برلین پایتخت آلمان گردهم آمده و درباره اجرایی کردن «پیمان مینسک» و پایان دادن به درگیری ها در شرق اوکراین به رایزنی پرداخته بودند.

گفتنی است، تا کنون اعضاء این گروه با هدف برقراری صلح میان گروه های درگیر در شرق اوکراین چندین نشست برگزار کرده اند. در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵، این گروه (با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان) موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر «مینسک» پایتخت بلاروس به امضاء برساند. این توافق مجموعه گام هایی برای اتمام منازعات در مناطق بحرانی شرق اوکراین را در خود جای داده است. توافق مذکور، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی است.

در این میان غرب روسیه را متهم به دامن زدن به بحران شرق اوکراین می کند حال آنکه روسیه این اتهام را رد کرده و همواره بر التزام خود به اصول توافق مینسک پافشاری می کند.