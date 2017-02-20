همکاری بین بخشی مطلوبی را در استان بوشهر شاهد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر امروز در آئین افتتاح مجتمع ورزشی توانبخشی بنیاد شهید استان بوشهر اظهار داشت: ارائه خدمات به خانواده‌های شهدا ایثارگران و جانبازان باید به صورت ویژه دیده شود.

وی با بیان اینکه خدمات درمانی خاص جانبازان در این مجتمع انجام خواهد شد، افزود: امیدوارم این قدم‌ها برای خانواده شهدا ایثارگران و جانبازان مستمر باشد.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: کار دیگری که باید انجام شود ساخت اردوگاه ویژه ایثارگران است که نیاز به همکاری بین بخشی نیاز دارد.

سالاری اشاره به اینکه در استان بوشهر همکاری بین بخشی به صورت مطلوب انجام می‌شود گفت: سیل اخیر یکی از صحنه‌هایی بود که همه مردم این مشارکت و همدلی در بین مسئولین دیدند.

وی با بیان اینکه در حادثه سیل اخیر شاهد بسته شدن هشت مسیر جاده‌ای در استان بودیم، عنوان کرد: با مشارکت دستگاه‌های مختلف امدادی و نیروی انتظامی حتی یک مجروح در جاده ها نداشتیم.

استاندار بوشهر با عنوان اینکه اشتغال یکی از دغدغه‌های همه خانواده‌ها است، اضافه کرد: خانواده فرزندان شهدای ایثارگران و جانبازان نیز از این قضیه مستثنی نیستند.

وی گفت: باید در این زمینه نیز همکاری بین بخشی انجام شود و واگذاری اشتغال با اولویت خانواده‌های شهدای ایثارگران و جانبازان با رعایت عدالت انجام شود.