به گزارش خبرنگار مهر، کانون ابوطالب به زودی دو کتاب را منتشر و راهی بازار نشر می کند که یکی از آن ها زندگینامه هیلاری کلینتون و دیگری یک کشکول است.

زندگینامه هیلاری رودهام کلینتون، با عنوان «زنی بر مسند قدرت» آماده چاپ شده و اولین زندگینامه غیرخودنوشت این سیاستمدار آمریکایی است که به فارسی ترجمه می‌شود. این کتاب چندی پیش با عنوان انگلیسی «A Woman In Charge» اثر کارل برنشتاین روزنامه نگار شناخته شده آمریکایی به چاپ رسید.

ترجمه این کتاب که به ناگفته‌های زندگی کلینتون از تولد تا دور اول ریاست جمهوری بیل کلینتون همسرش می‌پردازد، توسط محسن مصحفی ترجمه شده و مقدمه‌ای به قلم مجید سینایی هم ابتدای آن درج شده است.

این کتاب به زودی به چاپ می‌رسد.

کتاب دیگری که قرار است توسط این کانون منتشر شود، «طور سینا؛ کشکول سینایی» نوشته مجید سینایی است. این کتاب، مجموعه ای مشتمل بر نکات علمی، تربیتی و اخلاقی، خاطراتی خاص و پندگونه از بزرگان حوزوی و دانشگاهی وسیاسی، به همراه تصاویری رنگی و بعضا دیده نشده، است.

کشکول نویسی شیوه ای از علمای سابق بوده که همراه بیان مطالب نغز و مفرح و پراکنده، به ارائه مطالبی می پرداختند که از مهمترین این آثار می توان به «کشکول شیخ بهایی» اشاره کرد.

مولف در مقدمه کتاب می نویسد: برای همه‌ ما بسیار اتفاق می‌افتد که گاهی حس و حال هیچ کار اجرایی و بحث علمی و جدی را نداریم و در آن لحظه فقط در پی حال خوش هستیم؛ حالی خوش به دور از هیاهوی زندگی روزمره و به دور از نگرانی‌های نام و نان، توگویی در بهشت هستی و همه چیزِ عالم به کام توست... درست به همین دلیل، من این وجیزه‌ ناقابل را مترنّم کردم تا هر کس ملول بود، چند سطری بخواند و حال خوشی بیابد و به زندگی خرّمش بازگردد که البته این، غیر از وقت تلف کردن و بوالهوسی است.

این کتاب هم با ویراستاری و تصحیح محسن مصحفی تا پایان اسفند چاپ می شود.