وام شهريه متناسب با افزايش شهريه افزايش مي يابد / وام شهريه تنها 75 درصد دانشجويان كارشناسي ارشد را تحت پوشش قرار مي دهد

كلانتري - مدير درآمد صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر، افزود: صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم با مبلغ 58 ميليارد تومان اعتبار وام شهريه كه در سال جاري اختصاص يافته است تنها مي تواند در حدود 70 درصد از دانشجويان كارشناسي ارشد شبانه و 5/17 درصد از دانشجويان كارداني و كارشناسي شهريه اي را تحت پوشش قرار دهد.

وي با بيان اينكه دانشجويان كارشناس ارشد شبانه تنها مي توانند 50 درصد از وام شهريه خود را از طريق وام پرداخت كنند، گفت: اگر چه ميزان وام شهريه نسبت به سال هاي گذشته بيشتر شده است اما اين مبلغ هنوز به صورت كامل به صندوق پرداخت نشده و به همين ميزان ظرفيت دانشگاه ها نيز به خصوص در بخش شهريه اي افزايش يافته است.

مدير درآمد صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم اظهار داشت: صندوق رفاه دانشجويان بر اساس تعداد دانشجويان شهريه اي هر دانشگاه و ميزان شهريه پرداختي وام هاي شهريه را مشخص كرده است. بر اين اساس 98 هزار و 750 تومان براي دانشجويان كارشناسي دانشگاه پيام نور و 750 هزار تومان به دانشجويان شهريه اي تحصيلات تكميلي پيشنهاد شده است.

وي اضافه كرد: ميزان ارائه وام شهريه به دانشجويان در سال جاري بر اساس افزايش شهريه آنها افزايش مي يابد.