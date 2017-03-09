حمایت مراجع و علما از آیت الله شیخ عیسی قاسم و ملت بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، مراجع عظام تقلید و علما، همواره اعلام همبستگی خود را با آیت الله عیسی قاسم رهبر دینی بحرین و ملت این کشور اعلام کرده‌اند و تعرض به علما و شیعیان بحرین را محکوم نموده‌اند. به مناسبت نزدیکی محاکمه آیت الله عیسی قاسم، گزارشی از مواضع علمای شیعه در خصوص ایشان ارائه می‌شود:

آیت الله العظمی خامنه‌ای؛

حضرت آیت الله خامنه‌ای مسئله پیش آمده در بحرین را «ماجرا حاکمیت جائرانه‌ یک اقلیت مستکبر خودخواه بر یک اکثریت گسترده» خواندند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی «تعرض حاکمان بحرین به عالم مجاهد شیخ عیسی قاسم را نشانه‌ بلاهت آنها دانستند.» ایشان تأکید کردند، شیخ عیسی قاسم فردی است که تا وقتی می‌توانست با مردم بحرین حرف بزند، آنها را از حرکات تند و مسلحانه منع می‌کرد، اما حاکمان بحرین متوجه نیستند که «تعرض به این عالم مجاهد، به معنای برداشتن مانع از مقابل جوانان حماسی و پرشور بحرین برای انجام هر اقدامی در مقابل حکومت است.»

آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی با محکوم نمودن جنایات حکام بحرین علیه مردم و علمای این کشور اظهار داشت: اخیرا آل خلیفه تصمیم گرفته که تصمیمات شدیدی برای مردم انقلابی بحرین و به خصوص شیخ عیسی قاسم بگیرید.

وی با هشدار به آل خلیفه تصریح کرد: شما باید از سرنوشت شاه ایران، و قذافی‌ها عبرت بگیرید، روزی هم در انتظار شما است که انتقام خون‌های به ناحق ریخته را پس خواهید داد.

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی؛

آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی نیز در این رابطه گفت: اینجانب سلب تابعیت عالم بزرگ دینی حضرت شیخ عیسی قاسم را محکوم نموده و از علمای بزرگ اسلام و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌خواهم که نسبت به این عمل زشت و خلاف انسانیت سکوت ننموده و برای رفع این تصمیم نابخردانه که عواقب وخیمی را در برخواهد داشت، اقدام سریع بنمایند.

آیت الله العظمی سبحانی؛

آیت الله العظمی جعفر سبحانی نیز اظهار داشت: شیخ عیسی قاسم مایه قوت شیعه و عمودی برای تشیع است، باید به هر صورت ممکن حفظ شود.

این استاد افزودند: اگر در بحرین بودم حتما می رفتم و (همراه با تحصن کنندگان) در منزل آیت الله عیسی قاسم می نشستم.

آیت الله العظمی جوادی آملی؛

آیت الله جوادی آملی از علمای برجسته و فاضل جهان اسلام در سخنانی به حمایت از آیت الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین پرداختند.

این مرجع تقلید تاکید کردند: اوضاع منطقه (محاصره شده) الدراز بحرین جز با قیام و شهادت به رهبری آیت الله عیسی قاسم تصحیح نخواهد شد.

آیت الله العظمی سیستانی؛

آیت الله العظمی سید علی سیستانی خطاب به آیت الله قاسم تأکید کرده است: «جایگاه شما در دل هاست و آنچه پیش آمده، ضرری برایتان نخواهد داشت».

وی از تلاش‌های آیت الله عیسی قاسم در دفاع مسالمت‌آمیز از حقوق مردم بحرین تقدیر کرد.

این مرجع تقلید با دعا برای سلامت شیخ عیسی قاسم و همه برادران مومن بحرینی، تأکید کرد، همه تلاش خود را برای خدمت به مردم بحرین و دفاع از خواسته‌های به‌ حق آنان به کار خواهد گرفت.

آیت الله العظمی حکیم؛

آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم از علمای برجسته عراق نیز اظهار داشته است: ما نسبت به وضعیت آیت الله عیسی قاسم بسیار نگران هستیم و از حاکم بحرین می‌خواهیم تا از تعرض به آیت الله قاسم و ملت مومن بحرین دست بردارد.

آیت الله سید کاظم حائری؛

آیت الله سید کاظم حائری نیز با صدور اطلاعیه‌ای اظهار داشت: امروز، دفاع از اسلام، رهبری و مرجعیت آن در بحرین از مهم‌ترین وظایف دینی است.

ایشان در ادامه تأکید کرده است: بر هر مؤمنی واجب است در راه حفظ اسلام، دفاع از مقدسات و آیت ‌الله عیسی قاسم تلاش نماید و ایشان را از مکرهای آل خلیفه به طرق حکیمانه حفظ کند.

استادحوزه علمیه قم در این اطلاعیه تصریح کرد: هر کسی در ادای این تکلیف متحمل آزار و اذیتی شود اجرش در نزد خداوند محفوظ است.

آیت الله سید کاظم حائری یزدی همچنین درباره شخصیت رهبر شیعیان بحرین تصریح کرده است: شیخ عیسی قاسم از قوی‌ترین و عزیزترین علما در نزد من است و گواهی می‌دهم که ایشان به دست من به درجه اجتهاد کامل نائل شده است.

آیت الله مدرسی؛

آیت الله سید محمد تقی مدرسی اظهار داشت: فشار حکومت بحرین به آیت الله شیخ عیسی قاسم، موجب افزایش فتنه طائفه‎ای در منطقه می‎شود. ما باید فشار را بر حکومت آل‎خلیفه افزایش دهیم تا از اقدام‎های خود دست برداشته به مقام مراجع دینی و علما احترام بگذارند.

آیت الله هاشمی شاهرودی؛

آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی با اشاره به اینکه به جایگاه بزرگ اسلامی و ملی آیت الله عیسی قاسم افتخار می کند، اظهار داشت: آیت الله عیسی قاسم نمادی برای مذهب تشیع، اسلام و امت اسلامی است و این مرد برجسته، نقش بزرگی را ایفا می کند.

استاد حوزه علمیه قم با محکومیت تعدی به آیت الله عیسی قاسم، اعلام آمادگی کرد که هر کاری برای دفاع از آیت الله عیسی قاسم و رفع مظلومیت از وی لازم است، انجام دهد.

آیت الله مصباح یزدی؛

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی اظهار داشت: شیخ عیسی قاسم سمبل انبیاء و اولیاء در راه، روش، ‌سلوک و اخلاق است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شرط پیروزی را صبر و استقامت دانست و تأکید کرد: بی شک محنت و رنج ملت بحرین طولی نخواهد کشید و با از بین رفتن باطل، حق در بحرین پیروز خواهد شد.

آیت الله اعرافی؛

آیت الله علیرضا اعرافی گفت: ما وظیفه دینی و حوزوی‌مان می‌دانیم که از مردم بحرین و آیت الله شیخ عیسی قاسم حمایت کنیم. امیدوارم این تلاشها و پیگیری ها به نتیجه برسد و مردم بحرین، روی آزادی را به خود ببینند.

مدیر حوزه‌های علمیه پیگیری وضعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم را از وظایف مرکز مدیریت حوزه و جامعه المصطفی دانست و خاطرنشان کرد: رهبر شیعیان بحرین، نه تنها در بحرین، بلکه در منطقه، نماد مقاومت و پایداری است و اکنون مردم بحرین در صف اول مقاومت قرار دارند و لذا وظیفه ماست که از جنبش مردمی حمایت کنیم و در حد توان تلاش خواهیم کرد.