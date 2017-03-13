تغییر سال پایه حسابهای ملی و فصلی از خرداد ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسین زاده، در نشست خبری اعلام نتایج سرشماری نفوس و مسکن گفت: حسابهای ملی و فصلی مرکز آمار ایران در هر فصل تولید و منتشر می شود که در فصل پاییز سال جاری، نرخ رشد اقتصادی با نفت به ۷.۲ درصد رسیده که بدون نفت ۵ درصد است؛ در این میان گروه کشاورزی ۵.۷ درصد، صنعت ۱۰.۵ درصد، خدمات ۵.۴ درصد رشد داشته است.

معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران افزود: منابع بروز تفاوت متفاوت است، یکی از عمده ترین دلیل تفاوت می تواند سال پایه ای باشد که با بانک مرکزی اختلاف دارد که سال پایه ما ۷۶ است ولی بانک مرکزی سال پایه ۸۳ را لحاظ می کند.

وی افزود: تا خردادماه سال آینده، سری زمانی حسابهای ملی و فصلی با سال پایه ۹۰ تغییر خواهد یافت.

حسین زاده گفت: در سال آینده، شروع به تغییر سال پایه محاسبات به ۹۵ خواهیم کرد که اکنون قیمت گیری آن در حال انجام است ولی احتمالا تا سال ۹۷ سری زمانی قیمت ها را به ۹۵ تغییر خواهیم داد.

وی افزود: در بهمن ماه سال ۹۵ نرخ تورم سالانه را ۶.۸ درصد نشان می دهد. به عبارتی نرخ تورم شهری ما در بهمن ما سال جاری ۶.۸ درصد بوده است؛ اما تورم روستایی در بهمن ماه سال جاری به ۷.۱ درصد است.