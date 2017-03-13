رتبه نخست سرآمدان علمی کشور برای دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، فدراسیون سرآمدان علمی وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری است که به‌منظور دستیابی به مرجعیت علمی جهان تشکیل‌شده و از سرآمدان برتر علمی کشور حمایت می‌کند.

دکتر سعید سرکار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران با اعلام این خبر افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در زمینه کسب مرجعیت علمی جهان تاکنون اقدامی صورت نگرفته بود تا اینکه به همت معاونت علمی ریاست جمهوری در این خصوص برنامه‌ریزی و شاخص‌ها و معیارهایی تعیین شد که متمرکز بر کیفیت تولیدات علمی بود و نه کمیت آن.

وی افزود: به این منظور بیش از ۷۰ مجله معتبر علمی طراز اول جهان مانند نیچر و ساینس و... با شاخص‌های بالای تأثیر مجله (IF) و ایگن مجله (Eigen Factor) شناسایی و افرادی که در این مجلات مقاله منتشر کردند امتیازبندی شدند که بر این اساس ۱۰۰ نفر از افرادی که بالاترین امتیاز را داشتند را انتخاب شدند.

سرکار، معیار ارزیابی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را براساس کارنامه ۵ سال اخیر آنان بیان کرد و گفت: این ۱۰۰ نفر به دو گروه الف و ب تقسیم شدند که موردحمایت مادی و معنوی فدراسیون سرآمدان علمی وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می‌گیرند.

دبیر فدراسیون سرآمدان علمی، با اشاره به رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور براساس شاخص‌های سرآمدی گفت: فدراسیون سرآمدان علمی در نشست اخیر از سه دانشگاهی که بالاترین امتیاز سرآمدی را کسب کردند با حضور دکتر ستاری قدردانی کرد.

وی افزود: بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۹ هیات علمی سرآمد و هزار و ۱۴۹ امتیاز رتبه نخست، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان با ۶۰۰ امتیاز و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با ۴۸۱ امتیاز رتبه سوم را کسب کردند.