۸۶مدرسه سمنان میزبان مسافران نوروزی خواهند بود/آمادگی ۵۰۴کلاس درس

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر ویژه نوروز سمنان به میزبانی سالن جلسات فرمانداری شهرستان بابیان اینکه ۸۶ مدرسه با ۵۰۴ کلاس و ۲۶ مسجد و اماکن متبرکه این شهر آماده میزبانی از مسافران نوروزی خواهند بود، ابراز داشت: سوئیت های پارک سوکان، سوئیت های شهرداری در پارک سیمرغ، هتل قدس و مهمانسرای جهانگردی و مهانپذیرهای سطح شهرستان نیز برای مسافران نوروزی تجهیز شده است که امیدواریم با افزایش ظرفیت اسکان مسافران بتوانیم به تعریف تغییر معبر به مقصد و رونق گردشگری کمک شایانی کنیم.

وی افزود: ۱۳ پایگاه و مرکز مشترک اطلاع رسانی، توزیع بیش از ۴۰ هزار بروشور اطلاع رسانی، کنترل و نظارت بیش از ۴۳ ناظر از سوی دستگاه‌های متولی و استقرار ایستگاه‌های صلواتی بخشی از خدمات اعضای ستاد خدمات اجرایی به مسافران نوروزی است که امیدواریم بتوانیم با ارائه خدمات بهتر میزبان خوبی برای مسافران نوروزی باشیم.

فرماندار سمنان بابیان اینکه مکان های تاریخی و فروشگاه های عرضه صنایع دستی طی ایام نوروز فعال هستند، ابراز داشت: باتوجه به افزایش واحدهای اقامتی انتظار می رود که استقبال از مراکز عرضه صنایع دستی و بازدید از اماکن تاریخی نیز افزون شود که این امر از پویایی شهر در معرفی فرهنگ غنی سمنان حکایت خواهد داشت لذا اطلاع رسانی های به موقع برای ایجاد انگیزه مردمی از بازدید امامزاده یحیی(ع)، بازار و موزه پهنه می تواند به افزایش ماندگاری مسافران کمک کند.

دانایی از شهرستان سمنان به عنوان نگین کویر یاد کرد و تصریح کرد: سمنان گنج پنهان در حوزه گردشگری به شمار می رود که از قابلیت های بسیار بالایی در این زمینه برخوردار است لذا هر چه همکاری و تعامل دستگاه های ذیربط در حوزه گردشگری بیشتر شود به همان نسبت شاهد افزایش رونق بهره وری اقتصادی و گسترش این صنعت پاک در استان خواهیم بود.

وی افزود: به منظور افزایش رفاه عموم واحدهای نظارتی در سطح شهر سمنان طی ایام نوروز به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مهمانان خواهند بود لذا در آخرین روزهای سال داشته های شهرستان و نواقص باید مورد بررسی قرار گیرد تا در کمترین زمان ممکن بتوان نسبت به رفع آنها اقدام کرد.