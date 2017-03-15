اسکوا: ۶ میلیون فلسطینی تحت نظام «آپارتاید» اسرائیل زندگی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه لبنانی المیادین گزارش کمیته اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در غرب آسیا «اسکوا» را درباره اقدامات نژادپرستانه صهیونیست ها علیه فلسطینیان را منتشر کرد.

در گزارش کمیته «اسکوا» در این خصوص تصریح شده است: اسرائیل نظام آپارتاید را علیه تمام مردم فلسطین وضع کرده است. ادله موجود و واقعیت ها نشان می دهد که اسرائیل از طریق سیاست ها و اقداماتش در ارتکاب جنایت نژادپرستانه مقصر است. قانون نژادپرستانه اسرائیل، غیریهودی ها را از استفاده از اراضی و یا گسترش و تملک آن محروم می کند و از سوی دیگر به خود یهودی ها این حق را می دهد که به فلسطین وارد شوند.

در ادامه این گزارش آمده است: قانون نژادپرستانه اسرائیل، فلسطینی ها را از حق بازگشت محروم می کند؛ حتی اگر اسنادی در اختیار داشته باشند که نشان دهد آنها اصالت و ریشه ای فلسطینی دارند. در این قانون نژادپرستانه، از سیاست هایی استفاده می شود تا اسرائیل را به عنوان یک دولت یهودی حفظ کند. این قانون به سازمان جهانی صهیونیست ها قدرت می دهد تا مهاجرت یهودیان را تسهیل کند و همچنین به شوراهای مناطق یهودی اجازه می دهد که با درخواست فلسطینی ها برای اقامت در این مناطق مخالفت کنند.

در گزارش اسکوا اعلام شده است: قانون نژادپرستانه اسرائیل، حق بازگشت ۶ میلیون فلسطینی از جمله آوارگان و تبعیدشدگان اجباری را نمی پذیرد و راهبرد نابودی مردم فلسطین را دنبال می کند و بر همین اساس نیز نظامی آپارتاید را تحمیل کرده است. ۳۰۰ هزار فلسطینی در قدس شرقی زندگی می کنند و در تمامی زمینه های زندگی شان از تمایز قائل شدن رنج می برند. همچنین ۶ میلیون فلسطینی نیز در نوار غزه و کرانه باختری تحت نظام آپارتاید اسرائیل زندگی می کنند.

در پایان این گزارش تاکید شده است: کشورها نباید به اسرائیل که نظامی آپارتاید را وضع کرده، کمک کنند. افراد به دلیل سیاست تغییر بافت جمعیتی به نفع یهودیان، از کار خود برکنار می شوند. اسرائیل تمام رفتارهای غیرانسانی را در کرانه باختری انجام می دهد و فلسطینی ها تحت نظر قانونی نظامی هستند. طبق قانون بین المللی، مسئولین این وضعیت باید مجازات شوند و کشورها نیز نباید این نظام آپارتایدی را به رسمیت بشناسند. سازمان ملل باید با دیگر کشورها برای از بین بردن این نظام آپارتاید همکاری کند. باید به اسرائیل فشار وارد شود تا برای التزام به قوانین بین المللی، ساختارهای آپارتایدی را لغو کند.