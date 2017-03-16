۲۰ مجتمع آبگرم معدنی در مشگین شهر دایر می شود

میرعلی رحیمی زاد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تاکنون ۱۲ مجتمع به بهرهبرداری رسیده که در ایام نوروز نیز میتواند مورد استفاده گردشگران قرار گیرد.
وی افزود: از جمله مجتمعهای وله زیر، دودو، قوتورسویی، شابیل و موئیل از جمله آبگرمهای با خواص معدنی متنوع هستند که در تعطیلات بهاری میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
فرماندار مشگین شهر تأکید کرد: علاوه بر این چهار مجتمع آبدرمانی در این شهرستان پیشرفت بالای ۹۰ درصد داشته که در ماههای آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
رحیمی زاد به صدور موافقت اصولی چهار مجتمع دیگر نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ۹۰ درصد آبهای گرم معدنی برای مجتمعها اختصاص یافته بعد از این صدور مجوز جهت ایجاد استخر نخواهیم داشت.
وی تأکید کرد: لازم است برای توسعه پایدار شهرستان ایدههای جدیدی جهت استفاده از آبهای گرم معدنی به کار گرفته شود که تعدادی از سوی خود بخش دولتی و تعدادی از سوی سرمایهگذاران در دست بررسی است.
فرماندار مشگین شهر متذکر شد: بررسی جامعی از توجیه ایجاد استخر آب گرم معدنی انجامشده و با توجه به تعداد مسافران نیازی به افزایش استخرها نیست.
رحیمی زاد تصریح کرد: تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه مجتمعهای آب گرم معدنی در این شهرستان از سوی بخش خصوصی و تسهیلات بانکی هزینه شده است.
وی افزود: در ایام نوروز تخفیفی برای آبگرمها پیش بینی نشده اما قیمت مناسبی تعریف شده تا مورد استقبال قرار گیرد.
فرماندار مشگین شهر تأکید کرد: آبهای گرم معدنی با کمک بروشورهای گردشگری که در ورودی شهر توزیع میشوند اطلاعرسانی خواهند شد.
نظر شما