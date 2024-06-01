به گزارش خبرنگار مهر، حسن حقیقیان روز شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: بر اساس دیدگاههای رهبری دولت اسلامی دارای مبانی و شاخصهای مشخصی است که ضرورت تداوم حیات اجتماعی در مسیر ارزشهای والای انسانی جهت تحقق حیات طیبه اسلامی و تأکید بر انطباق اسلام و سیاست، مهمترین مبانی آن محسوب میشود.
وی ادامه داد: واکاوی دیدگاههای رهبر معظم انقلاب مبین حداقل هشت شاخص مهم دولت اسلامی است که لزوم جهتگیری ارزشی و حفظ هویت اسلامی، خدمتگزاری صادقانه، عدالتطلبی، قانون محوری، علم مداری، خردگرایی، ظلمستیزی و سلامت اقتصادی عناوین این شاخصها است.
حقیقیان ادامه داد: تاکید لسانی و عملی رئیسجمهور شهید بر لزوم رعایت ارزشها و پاسداشت هویت اسلامی که مصادیق آن در مواردی مانند انتخاب اعضا هیأت دولت، عدم تصریح به انبوه مشکلات و چالشهای اقتصادی و فرهنگی بر جای مانده از دولت قبل و رعایت اخلاق اسلامی، حمایت از مساجد و قرارگاههای فرهنگی در ترویج ارزشهای انقلابی و فرهنگی، توجه جدی به موضوع زیست عفیفانه و مساله حجاب و عفاف، حمایت همهجانبه از جبهه مقاومت اسلامی و مبارزات مردم فلسطین و غزه قابل مشاهده است.
وی یادآور شد: تاکید عملی رئیسجمهور شهید بر خدمتگزاری بیمنت به مردم نیز در سفرهای متعدد به استانهای مختلف و اتمام طرحها و پروژههای فراموش شده و به تاریخ پیوسته، دیده میشود که همه این موارد به خوبی جهتگیری دولت سیزدهم در راستای شکلگیری دولت اسلامی را نشان میدهد.
حقیقیان با بیان اینکه دولت سیزدهم در همه شاخصهای یاد شده از جمله قانون محوری، علم مداری و عدالتطلبی دارای کارنامه روشن و مشخص است، گفت: واکاوی دقیق عملکرد این دولت در راستای شاخصهای دولت اسلامی نیازمند برگزاری نشستهای تخصصی در محافل دانشگاهی و حوزوی است تا جامعه نخبگانی ما به صورت مستند و مستدل به بررسی عملکرد دولت مردمی رئیسجمهور شهید بپردازند.
وی به مواجهه تاریخی ملت ایران با مسئله شهادت رئیسجمهور و هیأت همراه اشاره و اضافه کرد: مردم بزرگ ایران با حضور گسترده خود در مراسم بدرقه، تشییع و بزرگداشت شهدا هم به خدمتگزاران صادق خود نمره عالی دادند و هم تمایل قلبی و مطالبهگری خود در ارتباط با تشکیل دولت اسلامی به عنوان سومین گام ترسیمی مقام رهبری برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی را فریاد زدند.
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