۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

آیرو: حمله آمریکا به سوریه، اشاره ای به ایران و روسیه بود

وزیر خارجه فرانسه مدعی شد که حمله آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص سوریه، اشاره ای به ایران و روسیه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «ژان مارک آیرو» وزیر خارجه فرانسه نیز از تجاوز آمریکا به خاک سوریه تمجید کرد.

ژان مارک آیرو در سخنانی درباره هدف قرار دادن پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص سوریه مدعی شد: حمله آمریکا به سوریه، اشاره ای به ایران و روسیه بود.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

 این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.

این در حالی است که در واکنش به این تجاوز، فرماندهی ارتش سوریه تاکید کرد که تجاوز آمریکایی ها مخالف تمام قوانین و عرف بین المللی است و واشنگتن می خواهد تا بر قدرت ارتش سوریه در مبارزه با تروریسم تاثیر بگذارد.

