محکومیت تجاوز آمریکا به سوریه توسط ائتلاف گروه های مقاومت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروه های مقاومت فلسطین در بیانیه ای به تجاوز آمریکا به پایگاه الشعیرات در استان حمص سوریه واکنش نشان دادند.

در همین راستا، ائتلاف گروه های مقاومت فلسطینی در بیانیه‌ ای تاکید کرد که حمله آمریکا به خاک سوریه را محکوم می کند و در کنار سوریه ایستاده است.

ائتلاف گروه های فلسطینی شامل گروه های حماس، جهاد اسلامی، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل، جبهه مبارزه مردمی فلسطینی، سازمان صاعقه، حزب کمونیست انقلابی فلسطین، جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین، جنبش فتح انتفاضه، جبهه آزادیبخش فلسطین شاخه «ابو نضال الاشقر» است.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.

تلویزیون دولتی سوریه حمله آمریکا به سوریه را «تجاوز» توصیف کرد.

«طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی «الشعیرات» سوریه تاکنون ۵ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.

فرماندهی ارتش سوریه تاکید کرد که تجاوز آمریکایی ها مخالف تمام قوانین و عرف بین المللی است و واشنگتن می خواهد تا بر قدرت ارتش سوریه در مبارزه با تروریسم تاثیر بگذارد.