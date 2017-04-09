تشکیل سه کمیته ویژه برای «اشتغال»در مجلس

غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات جلسه امروز فراکسیون تولید و اشتغال مجلس گفت: جلسه امروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید و دستگاه‌های ذیربط در امر اشتغال برگزار شد و موضوع لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای امر اشتغال دستور کار نخست این جلسه بود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به رغم دیدگاه کلان و مشترکی که بین مجلس و دولت مبنی بر ایجاد اشتغال پایدار به ویژه در مناطق محروم و روستاها وجود دارد اما در این جلسه ایراداتی به لایحه‌ برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای امر اشتغال وارد شد به طوریکه دستگاه متولی اصلی اجرای این لایحه مشخص نیست تا در صورت لزوم در برابر مجلس پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه از طرف دیگر سقف میزان تسهیلات پرداختی برای هر طرح اشتغالزا و به تناسب مناطق مختلف جغرافیایی مشخص نشده است گفت: تاکنون اذنی از طرف رهبر انقلاب برای برداشت از منابع صندوق توسعه برای اشتغال دریافت نشده که مقرر شد پس از رفع ابهامات لایحه، از طرف رئیس مجلس دریافت مجوز این برداشت از رهبر انقلاب پیگیری شود.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس افزود: با توجه به اینکه تجربیات خوبی در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی وجود نداشته است و در بسیاری از مواقع پرداخت تسهیلات موفقیت آمیز نیست قرار شد، کمیته‌‌ای تشکیل شود تا ابهامات لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی را برطرف کند و به رئیس مجلس ارائه شود.

کاتب ادامه داد: علاوه بر این، قرار شد کمیته دیگری با عنوان کمیته برنامه ریزی برای اشتغالزایی کوتاه‌مدت و توسعه کسب‌و کارهای خرد و خانگی تشکیل شود تا این کمیته پیشنهادات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌ها را جمع بندی و بررسی کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل کمیته کارآفرینی خبرداد و گفت: این کمیته نیز با هدف حمایت دستگاه‌های ذیربط برای آموزش کارآفرینان تشکیل می شود تا در نهایت به دیدگاه متعالی حمایت از تولید و اشتغال که هدف اصلی امسال است دست یابیم.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال درباره زمان رفع ابهامات و ایرادات لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و بررسی آن در مجلس گفت: قرار است کمیته مربوطه در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهد و طی دو تا سه هفته آینده جلسه بعدی فراکسیون با حضور وزیر کار یا رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود.