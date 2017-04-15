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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۵۷

دیدار سناتور مک کین با سرکرده گروهک منافقین

دیدار سناتور مک کین با سرکرده گروهک منافقین

جان مک کین، رهبر جمهوریخواهان کنگره آمریکا امروز در تیرانا، پایتخت آلبانی با مریم رجوی سرکرده گروهک خودفروخته منافقین دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری منافقین، سناتور «جان مک کین» رئیس کمیته نیروهای مسلح و رهبر جمهوریخواهان کنگره آمریکا امروز در تیرانا، پایتخت آلبانی با مریم رجوی، سرکرده گروهک خود فروخته منافقین دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار مریم رجوی ابتدا از تلاش ها و حمایت های مک کین از گروهک منافقین از زمان حضور آنها در کمپ اشرف تاکنون تقدیر کرد.

 مک کین نیز در جریان سخنرانی خود با اتهام زنی به ایران مدعی شد که ایران، بشار اسد و داعش همه با یکدیگر در ارتباط بوده و جزئی لا ینفک از یکدیگر به حساب می آیند.

وی همچنین در ادامه یاوه گویی های خود بر لزوم سقوط بشار اسد و جلوگیری از آنچه وی نقش مخرب ایران در سوریه و عراق خواند تاکید کرد.

کد مطلب 3953589

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