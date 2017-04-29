  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۳۸

جشنواره «شکوفه های گیلاس» ۱۴ اردیبهشت در شبکه یک

جشنواره «شکوفه های گیلاس» ۱۴ اردیبهشت در شبکه یک

جشنواره «شکوفه های گیلاس» ۱۴ اردیبهشت از شبکه یک پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره «شکوفه های گیلاس» به تهیه کنندگی احسان ارغوانی که مقرر شده بود از ۴ تا ۶ اردیبهشت با حضور مردم، هنرمندان و خوانندگان مطرح به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) و با مشارکت شهرداری لواسان برگزار و روی آنتن برود به تعویق افتاد.

این برنامه قرار است روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۳ برگزار شود.

در این برنامه از حضور هنرمندان به نام کشور در عرصه های مختلف دعوت می شود.

گفتگو با هنرمندان در عرصه های مختلف، پخش موسیقی های سنتی و پاپ، تقلید صدا و اجرای برنامه برای کودکان بخش های مختلف این برنامه را شکل می دهد. این برنامه از شبکه یک پخش خواهد شد.

علی مرادی شهردار لواسان در پیامی درباره لغو این مراسم بیان کرده بود: «شهروندان عزیز قدرشناس، شور و شعور شما در حمایت از خادمین خویش مصادف با بارش رحمت ایزدی رقم خورد و سبب شد تا آنگونه که در شان شماست میزبانی میسر نگردید. اما حکایت فوران خروش مواج شما نیک اندیشان در حمایت از خادمین خویش در اذهان جاودانه ماند.»

کد مطلب 3964874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها