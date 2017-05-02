به گزارش خبرگزاری مهر، «گشت ۲» ساخته سعید سهیلی یکی از پرفروش ترین فیلم های اکران نوروزی، ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ماه با نمایش در دوبی با حضور حمید فرخ نژاد بازیگر این فیلم اکران های جهانی خود را آغاز می کند. همچنین پس از آن در اروپا، کانادا، آمریکا و استرالیا هم اکران عمومی می شود.

اولین نمایش های خارجی این فیلم از پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در دوبی آغاز می شود.

داستان سری دوم این فیلم از زمانی آغاز می شود که عباس و حسن پس از پنج سال از زندان آزاد شده وبه سراغ عطا می روند. عطا در این مدت در کما بوده و به تازگی به هوش آمده و به زندگی عادی بازگشته است. این سه رفیق دوباره با هم همراه شده و در پی کاری شرافتمندانه می گردند، اما پس از تلاش های بسیار سرانجام ناچار می شوند دوباره ...

در این فیلم حمید فرخ نژاد، ساعد سهیلی، پولاد کیمیایی، بهاره افشاری، ترلان پروانه، سارا سهیلی، ساناز طاری، امید روحانی و ... به ایفای نقش می پردازند.