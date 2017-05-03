وزیر ارتباطات به مراسم افتتاح ستادهای اعتدال و توسعه فارس نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه طی چند روز گذشته اعلام شده بود که مراسم افتتاح ستادهای حزب اعتدال و توسعه فارس با حضور وزیر ارتباطات برگزار می شود اما محمود واعظی به مراسم نیامد.
این مراسم با حضور مشاور وزیر ارتباطات برگزار شد.
شیراز _ محمود واعظی در مراسم افتتاح همزمان ۱۰۰ ستاد انتخاباتی اعتدال و توسعه فارس حاضر نشد.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه طی چند روز گذشته اعلام شده بود که مراسم افتتاح ستادهای حزب اعتدال و توسعه فارس با حضور وزیر ارتباطات برگزار می شود اما محمود واعظی به مراسم نیامد.
این مراسم با حضور مشاور وزیر ارتباطات برگزار شد.
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