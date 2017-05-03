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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۲۱

وزیر ارتباطات به مراسم افتتاح ستادهای اعتدال و توسعه فارس نیامد

وزیر ارتباطات به مراسم افتتاح ستادهای اعتدال و توسعه فارس نیامد

شیراز _ محمود واعظی در مراسم افتتاح همزمان ۱۰۰ ستاد انتخاباتی اعتدال و توسعه فارس حاضر نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه طی چند روز گذشته اعلام شده بود که مراسم افتتاح ستادهای حزب اعتدال و توسعه فارس با حضور وزیر ارتباطات برگزار می شود اما محمود واعظی به مراسم نیامد.

این مراسم با حضور مشاور وزیر ارتباطات برگزار شد.

کد مطلب 3969368

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