تظاهرات مردم بحرین درحمایت از شیخ عیسی قاسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، سلسله تظاهرات های مردم بحرین در حمایت از شیخ عیسی قاسم، رهبر عالی شیعیان این کشور همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، مردم بحرین شب گذشته در حمایت از رهبر عالی شیعیان این کشور، در منطقه الدراز تظاهرات گسترده ای را برپا کردند.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی تلاش های مذبوحانه مقامات آل خلیفه برای محاکمه شیخ عیسی را به شدت محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین با سر دادن شعارهایی بار دیگر همبستگی خود با شیخ عیسی قاسم را اعلام کردند.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه برگزاری جلسه محاکمه شیخ عیسی را به روز ۲۱ مِی (۳۱ اردیبهشت ماه) موکول کرده است.