کتاب «ایرانیان و خلافت عباسی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ایرانیان و خلافت عباسی» رفتارشناسی سیاسی ایرانیان در قرن سوم هجری بیست و هفتمین کتاب گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بوده که به قلم سید حسین فلاحزاده به چاپ رسیده است.
ایرانیان در قرن سوم هجری رفتارهای سیاسی برجستهای را در قبال خلافت عباسی به نمایش گذاشتند. در آن قرن بخشی از جامعه ایران تحت تاثیر فرهنگ دینی و سیاسی رسمی اهل سنت و همچنین متاثر از تحولات و ساختار خلافت رفتار سیاسی تبعی را در قبال عباسیان اتخاذ کردند. برجستهترین نمود این گونه رفتار سیاسی را میتوان در رفتار خاندانهای طاهریان، سامانیان و آل سهله ملاحظه کرد. در همان قرن بخش دیگری از جامعه ایران که در اقلیت قرار داشتند با تاثیرپذیری از فرهنگ دینی و سیاسی غیر رسمی همانند تشیع و غیره در قبال عباسیان به رفتار سیاسی ستیزهجویانه متوسل شدند. علویان طبرستان و خرم دینان چنین بودند. صفاریان نیز با تشکیل یک حکومت متغلب با خلافت وارد ستیز شدند. اقلیت بسیار ناچیزی از ایرانیان نیز رفتار به ظاهر بیطرفانهای را در قبال خلافت اتخاذ نمودند.
کتاب «ایرانیان و خلافت عباسی» از چهار فصل به شرح زیر تشکیل شده است:
فصل اول: مفاهیم و چارچوب نظری
فصل دوم: خلافت عباسی، جریانهای دینی و اندیشههای سیاسی در قرن سوم
فصل سوم: رفتارهای سیاسی ستیزهجویانه ایرانیان در قرن سوم
فصل چهارم: رفتارهای سیاسی تبعی و بیطرفانه ایرانیان در قرن سوم
کتاب «ایرانیان و خلافت عباسی» رفتارشناسی سیاسی ایرانیان در قرن سوم هجری اثر سید حسین فلاحزاده، با قیمت ۲۹،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه مراجعه نمایند.
نظر شما