به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو درج گفتگوی مورخ۱۹ فروردین ماه۹۶ با عنوان «داستان‌نویسی در نظام آموزش‌وپرورش مهجور مانده است» در خبرگزاری مهر استان سمنان پیرامون وضعیت داستان نویسی و ادبیات در نظام آموزشی کشور، وزارت آموزش و پرورش در جوابیه ای، نوشت: توجه ویژه به ادبیات به عنوان یک برنامه مدون و همیشگی در نظام آموزشی مدارس انکار ناپذیر است.

رشد فکری و آموزشی، برانگیختن حس عاطفی و احساسی، پرورش نگاه زیبایی شناسی، فراهم کردن تغذیه روحی مناسب، دست یابی به معنا و مفهوم زندگی و ... همه در گرو انس مستمر و هدفمند نونهالان و ادبیات است، در آن بخشی که مربوط به برنامه درسی است، انتظار می رود برنامه ریزان آموزشی نقش ادبیات را فراتر از کتب درسی ببینند و تعریف کنند لذا معاونت فرهنگی و پژوهشی حدود ۳۵ سال است که با برگزاری مسابقات شعر و داستان دانش آموزی تلاش می کند در قالب مسابقات داستان نویسی و شعر استعدادهای نهفته را کشف و در حد امکان شکوفا کند لذا در سال های اخیر شکل و شیوه برگزاری کاملا تغییر کرده و به لحاظ کیفی و کمی در سطح بسیار بالایی برگزار می شود حتی دامنه مسابقات گسترش یافته است به عنوان نمونه در کنار جشنواره شعر و داستان مسابقه نقد ادبی هم برای تفکر انتقادی در دانش آموزان برگزار می شود.

در مرحله استانی جشنواره سی و چهارم بیش از ۴۵۰ هزار دانش آموز داستان نویس، شاعر و منتقد از سراسر کشور که برگزیدگان منطقه ای بودند آثارشان را به دبیرخانه غیرحضوری کشوری مسابقات فرهنگی ارائه دادند و از بین آنها ۱۶۰ نفر برگزیده و به مسابقات کشوری راه یافتند، آثار برگزیدگان در کتاب هایی به نام جویبار شعر و جویبار داستان، چاپ و منتشر شده است، در مرحله کشوری استادان بنام این حوزه، کارگاه های آموزش شعر و داستان نویسی و نقد برگزار می کنند.

کار برخی از این دانش آموزان به دلیل دارا بودن محتوای کیفی و قابل قبول در حوزه نقد پس از جشنواره در مجله نقد کودک و نوجوان به نام آنها چاپ شده است همچنین در مجله سروش نوجوانان نیز آثار برگزیده کشوری این جشنواره به چاپ رسیده است لازم به یادآوری است که اداره کل فرهنگی، هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پروش هم اکنون در حال برنامه ریزی سی و پنجمین دوره مسابقات کشوری شعر، داستان و نقدی ادبی دانش آموزان است.

گفتنی است در مطلب مندرج در خبرگزاری مهر استان سمنان که مصاحبه ای با یکی از کارشناسان حوزه ادبیات کودک بود، آمده است: داستان‌نویسی متأسفانه در نظام آموزش‌وپرورش مهجور مانده و به آن توجه نمی‌شود، در بسیاری از کشورها در آموزش‌وپرورش دانش آموزان با ژانرهای مختلف نوشتن آشنا می‌شوند که این امر هنوز در آموزش‌وپرورش ایران محقق نشده و زمانی بهترین بازدهی را درزمینه نویسندگی خواهیم داشت که از کودکی به آن بها دهیم و استعدادهای کودک جدی گرفته شود.

کاظم مزینانی در ادامه بیان کرده بود: یکی از مواردی که امروزه در کاهش سرانه مطالعه اثر منفی بر جای گذاشته فضای مجازی است چراکه عناصر جادویی داستان با توجه به رشد تکنولوژی از کالبد آن گرفته‌شده و معجونی که می‌تواند ما را از گرفتار شدن در این ورطه نجات بخشد توجه به استمرار مطالعه است که باید با برنامه‌ریزی درست نسبت به افزایش سرانه مطالعه در جامعه اقدام کرد.