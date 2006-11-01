آغاز مجدد ليگ دسته اول تحت تاثير خداحافظي نفت آبادان/ صدرنشينان در رشت و زنجان به ميدان مي روند

به گزارش خبرنگارمهر، زمان تعطيلي مسابقات ليگ دسته اول را صنعت نفت آبادان و هوادارانش با سوداي حضور در ليگ برتر طي كردند. اما با راي و خواست فدراسيون فوتبال اجراي حكم ديوان عدالت اداري در بازگشت تيم فوتبال صنعت نفت آبادان به ليگ برتر در فصل جاري غيرممكن خوانده شد تا آباداني ها خود را براي بازي در جمع ليگ برتري ها در فصل آينده آماده كنند. با اين شرايط زردپوشان آباداني هنوز نمي دانند در فصل جاري بايد در كدام مسابقات بازي كنند. امتيازات آنها در بازيهاي اخير چه مي شود و از آن مهمتر آيا روز جمعه هفته جاري در چارچوب مسابقات هفته چهارم برابر تراكتورسازي قرارمي گيرند ياخير. طي روزهاي گذشته عنوان شد اين تيم از ادامه رقابتهاي ليگ دسته اول كناره گيري كرده است.

به نظرمي رسد بازيهاي هفته جاري تحت تاثير خداحافظي و يا ماندن صنعت نفت آبادان در ليگ آزادگان برگزار شود. رقابتهايي كه اين هفته با تقابل تيمهاي صدرنشين با مدعيان گروههاي خود در رشت و زنجان دنبال مي شود.

برنامه ديدارهاي هفته چهارم ليگ دسته اول باشگاههاي كشور:

پنجشنبه - 11/4/85

گروه الف:

پگاه گيلان - مقاومت مرصاد شيراز (ورزشگاه عضدي رشت)

استقلال دزفول - هما تهران (ورزشگاه تختي دزفول)

اكباتان تهران - ماشين سازي تبريز (ورزشگاه اختصاصي الياف تهران)

شاهين بوشهر - شيرين فراز كرمانشاه (ورزشگاه شهيد بهشتي بوشهر)

اتكا تهران - شموشك نوشهر (ورزشگاه اختصاصي اتكا تهران)

شهرداري تبريز - شموشك نوشهر (ورزشگاه تختي تبريز)

گروه ب:

شهرداري بندرعباس - پيام مشهد(ورزشگاه تختي بندر عباس)

ديهيم اهواز- نساجي مازندران (ورزشگاه اختصاصي نفت اهواز)

تربيت بدني يزد - سرخپوشان دلوارافزارتهران (ورزشگاه شهيد نصيري يزد)

نيروي زميني تهران - صنايع اراك (ورزشگاه شهيد شيرودي تهران)

دانشگاه آزاد زنجان - آتيه سازان كوثر تهران (ورزشگاه كارگران زنجان)

جمعه - 12/8/85

تراكتورسازي تبريز - صنعت نفت آبادان (ورزشگاه تختي تبريز)

گفتي است تمامي ديدارها ازساعت 14:30 آغاز خواهد شد.